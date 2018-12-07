Студенты БГУ победили в международной олимпиаде по мировой экономике

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете подвели итоги открытой олимпиады по мировой экономике, состязание завершилось 6 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В командном зачете победителями стали студенты сборной БГУ Reticular Formation. В ее состав вошли второкурсники факультета международных отношений Юлия Троян, Никита Журавков, Валерия Лабурдова и Игорь Бас. Ребята стали лучшими в решении кейса в области мировой экономики на английском языке. Второго места удостоена команда Псковского государственного университета. На третьем - команда ФМО БГУ "Буфет ворон" в составе Павла Зарянкина, Андрея Смагина, Анны Дубровской и Дарьи Мороз.

В командной гонке в решении кейсов на русском языке первыми стали студенты сборной ScanWorld Академии управления при Президенте. На втором месте разместилась команда "Эконом 4.0" Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. На третьем - "Большая четверка" Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

В индивидуальном зачете диплома II степени удостоена четверокурсница ФМО Виталина Шаровар. Первое место здесь завоевала студентка МГУ им. М.В. Ломоносова Анастасия Зуева, а дипломом III степени награжден Михаил Гутников из СПбГУ.

В школьной лиге победу одержали обучающиеся лицея Белорусско-Российского университета (Могилев). На втором месте - лицеисты Брестского областного лицея им. П.М.Машерова. Третьего места удостоена команда из Борисовского государственного политехнического колледжа. Финалисты награждены дипломами и памятными призами.

Организатором олимпиады выступил ФМО БГУ при поддержке МИД Беларуси, Министерства экономики, миссии Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Национального банка, Банка развития, Белорусского инновационного фонда, Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси.-0-