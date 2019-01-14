Студенты из семи стран во время "Звездного похода" посетят места боевой славы белорусского народа

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка с 28 января по 1 февраля проведет 54-й интернациональный "Звездный поход" по местам боевой и трудовой славы белорусского народа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГПУ.

Торжественный митинг, посвященный старту "Звездного похода" состоится 28 января в музейно-парковом комплексе "Победа" возле памятного знака в честь граждан всех национальностей, освобождавших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. В нем планируется участие министра образования Беларуси Игоря Карпенко, представителей посольств Азербайджана, Казахстана, России, Туркменистана, Узбекистана в Беларуси.

Во время похода девять отрядов общей численностью более 300 человек посетят районы Минской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Его участники проведут митинги и возложат цветы к мемориальным комплексам, братским могилам солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, встретятся с ветеранами войны и труда, окажут им шефскую помощь. Они также посетят учреждения образования, где проведут профориентационные встречи со старшеклассниками и выступят с концертами, организуют мастер-классы, спортивные мероприятия.

В походе примут участие студенты БГПУ из Беларуси, Туркменистана, России и Китая. Вместе с ними в поход отправятся студенты и преподаватели Бакинского славянского университета (Азербайджан), Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева (Казахстан), Московского городского педагогического университета, Ташкентского государственного педуниверситета им. Низами (Узбекистан).-0-