Субботин: в работе губернатора нет приоритетных сфер, они все важны

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе руководителя региона нет приоритетных сфер, каждая из них по-своему важна. Таким мнением поделился с журналистами Александр Субботин, назначенный сегодня губернатором Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Невозможно в работе губернатора выделить более или менее важные сферы, убежден он. "Последние годы показали, что здравоохранение очень важно. Последний год еще ярче показал, что нужно сильнее обратить внимание на образование, идеологию. Село - важно, оно дает большие объемы экспорта и нужно накормить людей. Промышленность - двигатель всего. Село даст хлеб, а на масло надо заработать с помощью промышленности. Нет чего-то более приоритетного, а чего-то менее. Все важно и все надо развивать", - подчеркнул Александр Субботин.-0-