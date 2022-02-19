Субсидии на организацию собственного дела в 2021 году получили почти 1,4 тыс. безработных

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году службой занятости субсидии на организацию предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности предоставлены 1391 безработному. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Полученная субсидия направлена на организацию: предпринимательской деятельности (1066), ремесленной деятельности (311), деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (14).

Из числа безработных, получивших субсидию, 1087 человек прошли обучение основам предпринимательской деятельности (78,1% от получивших финансовую поддержку).

Оказана поддержка 659 безработным женщинам для организации собственного дела (47,4% от общего количества), в том числе для организации предпринимательской деятельности - 482, ремесленной деятельности - 169, организации деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма - 8 безработным женщинам.

Основными видами предпринимательской деятельности, которые организуются безработными, являются оказание различного рода услуг. В частности, в области строительства, отделочных, электромонтажных, штукатурных, сантехнических и других ремонтных работ - 142, деятельность автомобильного грузового транспорта и такси - 107, техобслуживание и ремонт автомобилей - 66, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты - 144, розничная торговля - 208, производственная деятельность - 38, производство сельхозпродукции - 25, иные виды предпринимательской деятельности - 336.

Наибольшее количество субсидий предоставили в Гомельской области - 314, в Минской - 266, в Могилевской - 251, в Гродненской - 188, в Брестской - 140, в Минске -121, в Витебской области - 111 безработным.-0-