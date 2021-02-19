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19 февраля 2021, 11:22

Суд по делу о разглашении врачебной тайны будет проходить в закрытом режиме

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд по делу о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны и ее разглашении будет проходить в закрытом режиме, сообщает БЕЛТА.

Рассмотрение этого уголовного дела началось сегодня в суде Московского района Минска. Обвиняемыми проходят редактор отдела ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Екатерина Борисевич и врач анестезиолог-реаниматолог УЗ "ГК БСМП" Минска Артем Сорокин. Действия Борисевич квалифицированы по ч.5 ст.16 и ч.3 ст.178 УК, Сорокина - по ч.3 ст.178 УК. Оба находятся под стражей.

Как отмечали ранее в Генпрокуратуре, "Борисевич с 12 по 13 ноября 2020 года в нарушение порядка получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну, без согласия пациента или иных уполномоченных лиц в ходе неоднократных соединений по сетям электросвязи с Сорокиным путем просьб и уговоров склонила его к предоставлению устной информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, проходившем лечение и скончавшемся в указанном учреждении 12 ноября 2020 года, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко".

При этом Борисевич, получив изначально отказ от других медработников сообщить интересующие ее сведения, сознавала, что запрашиваемая информация в соответствии со ст.46 закона "О здравоохранении" составляла врачебную тайну, а она не была лицом, имеющим право на ее получение и распространение, добавили в надзорном ведомстве.

Также сообщалось, что Сорокин, поддавшись уговорам, умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера.

Борисевич использовала полученную от Сорокина информацию и электронные фотографии документов для подготовки материала, который под заголовком "Врач БСМП: "У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли" был размещен 13 ноября 2020 года от ее имени на интернет-портале tut.by.

"Распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам. Это негативно повлияло на состояние правопорядка и повлекло за собой тяжкие последствия - привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям", - отмечали в надзорном ведомстве.-0-

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