Судьбы, сложенные в треугольник: Леонид Дубарь

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной выпуск совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны "Судьбы, сложенные в треугольник" посвящен художнику Леониду Дубарю.

Когда началась война, Леониду Дубарю шел шестнадцатый год. Он вошел в подпольную группу в Могилеве, участники которой с декабря 1942 по июнь 1944 года распространяли листовки, передавали партизанским связным сведения о дислокации вражеских войск и подготовке карательных экспедиций. После освобождения Могилевщины многие были мобилизованы в ряды Красной армии, в том числе Леонид Дубарь.

В составе войск 39-й армии 3-го Белорусского фронта разведчик Леонид Дубарь прошел Беларусь, Литву, Польшу, Восточную Пруссию, а потом Маньчжурию. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Японией", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне". После войны еще пять лет продолжал служить в районе Порт-Артура.

Самым требовательным и строгим учителем, моральной опорой в жизни художника был отец Павел Романович, который в годы войны работал в детской трудовой колонии в Башкирии. Туда и приходили ему многочисленные письма с фронта. Каждое пронизано сыновней любовью, теплом взаимоотношений. Так, в письме от 11 января 1944 года Леонид писал: "Будь уверен, дорогой отец, что каждый из нас в предстоящих боях оправдает звание гвардейца. "Или грудь в крестах, или голова в кустах!" - так говорит русская пословица… Сегодня мне очень хочется подарить тебе что-нибудь на память. Но что же я могу подарить?… Придется послать тебе, папа, всего-навсего… мой рисунок. Здесь, на фронте, я иногда в свободное время рисую; большинство моих рисунков разослано друзьями в разные концы нашей Родины".

Личные истории проекта "Судьбы, сложенные в треугольник" будут выходить на сайте БЕЛТА еженедельно до 9 Мая.-0-