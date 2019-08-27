Судебные эксперты из Китая поделятся опытом с белорусскими коллегами

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 27 августа по 6 сентября проходит семинар, организованный Министерством общественной безопасности КНР, сообщила БЕЛТА официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Анна Жданова.

Семинар организован в продолжение инициативы, которую выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин на 86-ой сессии Генеральной ассамблеи Интерпола. В соответствии с ней Китай усилит поддержку в повышении потенциала правоохранительных органов разных стран.

В течение двух недель белорусские эксперты ознакомятся с особенностями работы китайских коллег по таким направлениям судебно-экспертной деятельности, как судебная экспертиза ДНК, компьютерно-техническая экспертиза, идентификация продуктов выстрела, портретная идентификация, техническая экспертиза документов, и сами поделятся опытом проведения таких экспертиз.

Начало сотрудничества с КНР было положено в июне 2016 года, когда делегация Госкомитета посетила Центр экспертизы вещественных доказательств МОБ КНР. В последующем делегации центра неоднократно посещали ГКСЭ, знакомились с деятельностью белорусского экспертного ведомства, проводили встречи с руководством Госкомитета, на которых обсуждались вопросы взаимодействия.

В 2018 году было подписано Соглашение о сотрудничестве, которое стало основой для дальнейшего укрепления дружественных отношений между экспертными ведомствами двух стран. Сейчас проводится тестирование китайского оборудования и сопутствующих реагентов на базе подчиненных ГКСЭ организаций.

В начале августа делегация Центра экспертизы вещественных доказательств МОБ КНР посетила РУП "Белсудэкспертобеспечение" для апробации генетических реагентов.

В октябре 2018-го сотрудники Государственного комитета прошли стажировку на базе центра экспертизы в КНР, в этом году встреча пройдет на базе Государственного комитета судебных экспертиз.-0-