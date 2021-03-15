Судья КС: паспорт свидетельствует о том, что мы патриоты своей страны

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паспорт свидетельствует о том, что мы патриоты своей страны, заявил судья Конституционного суда Сергей Чигринов. Сегодня он торжественно вручил паспорта 14-летним ребятам в Конституционном суде, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня особый день: вы получаете паспорт гражданина Беларуси. Он налагает на вас обязанности и предоставляет широкие права. Обладая паспортом, вы должны знать, что обязаны свято чтить законы нашей страны, уважать права и свободы соотечественников и, если понадобится, встать на защиту нашей Родины, защищая ее от внешних и внутренних угроз. В своем молодом возрасте вы уже достигли больших успехов в учебе, творчестве, общественной деятельности. Но пройдет совсем немного времени, и вам предстоит стать у руля этого государства. Вы будете учеными, педагогами, руководить предприятиями, госорганами. И при этом надо всегда помнить, что ты - гражданин Республики Беларусь. Потому что, по сути дела, паспорт гражданина Беларуси свидетельствует о том, что мы патриоты Родины, своей страны", - сказал Сергей Чигринов.

Сергей Чигринов

По его словам, символично, что ребята получают паспорт в День Конституции. "Если у каждого из нас свой индивидуальный паспорт, то мы можем образно сказать, что Конституция - это, пожалуй, паспорт всей страны, поскольку определяет лицо нашего государства. В Конституции сказано, что главная и высшая ценность общества и государства - человек, его права и свободы. Поэтому всегда это необходимо помнить, где бы мы ни были, какие бы высокие посты ни занимали. Поздравляю вас с Днем Конституции и днем вашей гражданской зрелости", - отметил судья КС.

Как подчеркнула учащаяся гимназии №1 Столбцов Анастасия Филиппович, сегодня для нее особенный день. "Быть гражданином Беларуси - это очень почетно. Это значит быть патриотом, уважать всех, кто здесь живет, кто внес свою лепту в развитие государства, в общую копилку достижений. И мы тоже своими результатами уже что-то делаем для нашего государства, и надеюсь, что еще что-то сделаем, - сказала она. - Мне очень приятно сегодня находиться в таком особенном месте, эмоции переполняют". Девушка заявила, что очень любит свою страну. "Беларусь - это прекрасное государство. Наша сила в единстве. И если наш народ сможет объединиться, то мы добьемся высоких результатов", - констатировала она.

"Я чувствую волнение, но для меня это очень важно. Я стремилась к этому, - добавила учащаяся Самохваловичской средней школы Ульяна Шнэк. - Я гражданин Беларуси. Я ответственна за будущее страны и, возможно, скоро внесу в это будущее большой вклад".

С 12 по 15 марта во всех регионах страны проходят мероприятия всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси!", посвященной Дню Конституции, во время которых в торжественной обстановке представители законодательной и исполнительной власти, почетные люди Беларуси вручают 14-летним юношам и девушкам важный документ в жизни каждого белоруса - паспорт гражданина Беларуси. Традиционно герои патриотического проекта - лучшие представители подрастающего поколения: отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры предметных олимпиад, республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, активисты БРПО и БРСМ.

Первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк и Сергей Чигринов вручают паспорт Екатерине Житкевич

15 марта, в День Конституции в областях и Минске проходят торжественные церемонии вручения паспортов с участием губернаторов областей и мэра города Минска. Центральные мероприятия традиционно проходят в столице в Совете Республики, Конституционном суде, филиале Национального исторического музея Беларуси - Музее современной белорусской государственности с участием высших должностных лиц. Во время торжественных церемоний звучит гимн Беларуси, а каждому юному участнику вручается Государственный флаг Беларуси. Также ребята побывают в Республиканском доме молодежи, где посетят Музей истории комсомола и молодежного движения Беларуси.

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!" призвана акцентировать внимание на таком значимом событии в жизни 14-летнего подростка, как получение паспорта гражданина Республики Беларусь, создать условия для придания должного статуса и торжественности этому событию, осознания подростками смысла и значимости своей деятельности как гражданина.

Проект реализуется с 2004 года по инициативе БРСМ и за это время занял достойное место в истории молодого белорусского государства.-0-

Дмитрий Воронюк и Сергей Чигринов вручают паспорт Кристине Дубовик

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