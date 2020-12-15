Суды в этом году удовлетворили почти 40% исков о восстановлении на работе

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процент удовлетворенных судами исков о восстановлении на работе в течение последних трех лет увеличивается, сообщила судья Верховного суда Римма Филипчик в эфире радиопрограммы "Актуальный микрофон" на Первом национальном канале Белорусского радио, сообщает БЕЛТА.

Среди причин, по которым работники обращаются в суды, - незаконные увольнение или применение мер дисциплинарного взыскания, невыплата заработной платы, нарушение правил охраны труда и др.

По вопросам, связанным с заработной платой, удовлетворяется более 80% исков. Что касается восстановления на работе, то в течение последних трех лет процент удовлетворенных исков увеличивается. "Если в 2017 году удовлетворялось более 30% исков, в 2018-м - около 32%, то в 2019 - 38%. Аналогичная ситуация будет, очевидно, и в 2020-м, потому что первое полугодие показало, что 39% исков удовлетворяется", - сказала Римма Филипчик.

Причем в течение последних лет количество трудовых дел, рассмотренных судами, уменьшается. Если в 2017 году их было чуть более 10 тыс., в 2018-м - более 9 тыс., то по итогам работы за 2019 год было рассмотрено примерно 8,5 тыс. трудовых дел. В этом году показатель будет примерно на уровне прошлого года.

Судья Верховного суда пояснила, что работник может обратиться в суд с иском по трудовому вопросу в течение 3 месяцев с момента, когда, по его мнению, были нарушены его права. Это касается, например, вопросов взыскания заработной платы, снятия дисциплинарного взыскания и т.д. Если работник оспаривает незаконное увольнение, у него есть месяц с момента, когда ему стало об этом известно (его ознакомили с приказом, выдали трудовую книжку и др.). Впрочем, этот срок может быть восстановлен, если был пропущен по уважительным причинам. Таковым могут считаться, например, отсутствие в местности, где работает человек, болезнь, в том числе членов его семьи. Если были представлены доказательства, то суды восстанавливают пропущенный срок.

В суд с иском необходимо обращаться по месту нахождения ответчика. При предъявлении иска к организации имеется в виду место ее регистрации. Если работник проживает в Беларуси и работает, например, на иностранном предприятии, которое здесь зарегистрировано, на эту ситуацию распространяется действие белорусского законодательства. Если же иностранное предприятие не зарегистрировано на территории Беларуси, в этом случае работник не сможет найти судебную защиту в стране. "Допустим, если он работает на удаленке в российской организации, ему придется обращаться в суд РФ для решения вопроса о защите своих трудовых прав", - пояснила Римма Филипчик.

Судья Верховного суда также обратила внимание, что работник при подаче в суд заявления по трудовым делам не платит госпошлину.-0-