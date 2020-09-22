Сухая погода позволит поддерживать хорошие темпы уборочных работ - Белгидромет

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сухая погода в ближайшее время позволит поддерживать хорошие темпы уборочных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ближайшее время в Беларуси будет преимущественно без осадков. Такая погода позволит поддерживать хорошие темпы уборочных работ. Вместе с тем из-за ожидаемого недобора осадков и повышенных дневных температур будет происходить дальнейшее снижение содержания почвенной влаги. Площади с недостаточным увлажнением почвы будут увеличиваться", - сказали в Белгидромете.

По словам агрометеорологов, на значительной части территории страны под озимыми зерновыми культурами и рапсом, а также на полях, предназначенных под озимый сев, запасы продуктивной влаги достаточные. На востоке Витебской области сохраняются повышенные влагозапасы. При этом из-за дефицита осадков во многих районах южной части страны этот показатель в пахотном слое почвы снизился до удовлетворительных, по сведениям метеостанций в Василевичах и Мозыре - до низких значений. Здесь недостаток влаги ухудшает агрометеорологические условия для прорастания зерна озимых культур, появления всходов и дальнейшего развития растений.-0-

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