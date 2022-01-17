Сукало: ВНС обеспечивает незыблемость конституционного строя

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание обеспечивает незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Своим мнением о важности предлагаемых в Конституцию Республики Беларусь новаций поделился в эфире телеканала ОНТ председатель Верховного суда Валентин Сукало, сообщает БЕЛТА.

В разговоре речь шла о проекте дополнений, связанных с закреплением в Конституции статуса и полномочий Всебелорусского народного собрания как органа народовластия.

"Некоторые говорят о том, что этот дополнительный представительный орган народовластия является излишним, что он дублирует полномочия парламента. Я не разделяю таких позиций и считаю, что только народ как источник власти должен определять количество своих представительных органов, их функции и полномочия", - отметил Валентин Сукало.

Он заметил, что в предлагаемых изменениях в Конституцию как раз и дается полное определение ВНС, определяются его функции, полномочия, задачи. "Этого как раз и не хватало. ВНС не дублирует функции парламента, эти функции ни в чем не пересекаются. Это не законодательный орган. Но он определяет, утверждает основные стратегические направления развития нашего общества и государства. Обеспечивает незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие", - отметил председатель Верховного суда.

ВНС наделяется некоторыми достаточно сильными полномочиями, но они как раз и нужны для принятия серьезных решений, считает он.

Валентин Сукало заметил, что этот орган отличается от парламента и тем, что в нем принимают участие 1,2 тыс. человек. Это достаточно большое количество представителей по сравнению с парламентом. И представительство народа достаточно значительное. Именно это делает ВНС высшим представительным органом народовластия среди других, которые существуют. "Поэтому говорить о том, что этот орган кого-то дублирует, кого-то замещает, было бы неверно. ВНС - это самостоятельный орган народовластия, который возглавляет всю систему народовластия в нашей стране", - заключил председатель Верховного суда.-0-

Сукало: ВНС может выступить своеобразным арбитром в случае возможных разногласий