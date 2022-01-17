Сукало: ВНС может выступить своеобразным арбитром в случае возможных разногласий

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание может выступить своеобразным арбитром в случае возможных разногласий между различными ветвями власти. Своим мнением о важности предлагаемых в Конституцию новаций поделился в эфире телеканала ОНТ председатель Верховного суда Валентин Сукало, сообщает БЕЛТА.

В разговоре речь шла о проекте дополнений, связанных с закреплением в Конституции статуса и полномочий Всебелорусского народного собрания как органа народовластия. "Да, безусловно. В этом и заключается его роль, потому что ВНС не входит ни в одну из ветвей государственной власти", - сказал Валентин Сукало, отвечая на вопрос о том, может ли, на его взгляд, ВНС сегодня сыграть ключевую роль антикризисного органа.

По словам председателя Верховного суда, ВНС "как бы стоит над всеми ветвями власти и является своеобразным страхующим элементом, своеобразным арбитром в случае каких-то возможных разногласий". ВНС как раз и призвано устранять эти конфликты, разрешать противоречия и стабилизировать само общество и государство. Как раз в этом и есть определяющая роль ВНС, заметил Валентин Сукало.

Он также напомнил, какие полномочия ВНС предлагается закрепить в Конституции. "Оно утверждает основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, утверждает программы социально-экономического развития, заслушивает премьер-министра, осуществляет иные установленные Конституцией и законами полномочия… Именно народ и является источником власти в нашей стране", - отметил председатель Верховного суда.

Он добавил, что этот институт зарекомендовал себя как орган, который определяет стратегическое направление развития государства. И было очень странно, что законодательно деятельность этого института не была закреплена, тем более в Конституции. Поэтому те изменения и дополнения в Конституцию, которые обсуждаются сейчас, продиктованы жизнью и тем положительным опытом, который продемонстрировало первое ВНС и затем пять последующих, заключил Валентин Сукало.-0-