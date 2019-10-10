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10 октября 2019, 12:12

Сущность в цвете: в галерее "АртХаос" открылась персональная выставка художника Миколы Бущика

Персональная выставка известного белорусского художника Миколы Бущика "Існае ў колеры" открылась сегодня в художественной галерее "АртХаос", которая расположена в главном атриуме столичного торгово-развлекательного комплекса Dana Mall. Вниманию публики предложено более 40 работ мастера.

Персональная выставка известного белорусского художника Миколы Бущика "Існае ў колеры" открылась сегодня в художественной галерее "АртХаос"
Персональная выставка известного белорусского художника Миколы Бущика "Існае ў колеры" открылась сегодня в художественной галерее "АртХаос"

Уроженец Слонимщины Микола Бущик – выпускник Белорусского государственного театрально-художественного института, член Союза художников Беларуси. Его картины находятся в Государственном художественном музее Республики Беларусь, Национальном центре современных искусств, Художественной галерее Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, во многих других музеях и частных коллекциях по всему миру. Пишет маслом, а также создает акварели в собственном неподражаемом стиле.

Микола Бущик пишет картины в собственном неподражаемом стиле
Микола Бущик пишет картины в собственном неподражаемом стиле

Широкое признание получил философский подтекст его творчества. В искусстве мастер видит не просто отражение мира. По его мнению, копировать то, что создал Господь – это удел учеников. А человек, как сын Создателя, способен на большее – он может отражать эмоции окружающего мира.

– Я хотел сделать выставку-идею. Я считаю, что в искусстве не должны главенствовать картины, которые что-то рассказывают или отображают. Это должны быть картины, которые берут человека за живое, за его чувства. Живопись – это чувства. Художник получает впечатления от вселенной и их превращает в цвет. Это как ребенок! Лучшее, что есть на свете – детское творчество. Оно самое яркое и эмоциональное. Единственная загвоздка – дети не могут в этом быть гениальными, потому что эмоции художника должны быть определенными и акцентированными, что предполагает работу разума. Мое творчество и идет от состояния ребенка. Я стараюсь отразить, как дети воспринимают окружающий нас мир, – так определяет смысл представленной в галерее "АртХаос" экспозиции сам автор.

Художник Микола Бущик
Художник Микола Бущик

Микола Бущик говорит, что мы не случайно воспринимаем все сущее в цвете. Цвет вызывает наши эмоции, и в цвете они же отражаются. Именно так и называется его персональная выставка в галерее "АртХаос" – "Існае ў колеры". Поэтому и организация экспозиции получилась особой – для лучшего понимания замысла художника и невероятных возможностей цвета стенды залов решены в различных колоритах. Центральную часть экспозиции Микола Бущик называет мажорной, здесь доминирует смелое сочетание и ритмичное чередование теплых и холодных цветов.

В центральной части экспозиции доминирует смелое сочетание и ритмичное чередование теплых и холодных цветов
В центральной части экспозиции доминирует смелое сочетание и ритмичное чередование теплых и холодных цветов

По словам художника, с середины девяностых в его творчестве преобладает позитив. Тогда у Миколы Бущика возникли определенные проблемы со здоровьем, и, по его словам, пытался найти укрытие под крылом искусства, литературы и музыки. И обнаружил, сколько минора и драмы присутствует в творчестве.

– Но такой настрой не окрыляет души, скорее угнетает и принижает. Поэтому для себя я решил – буду творить только в позитивном ключе, делать только то, что способствует духовному и эмоциональному подъему человека, – признается художник.

Другой зал – это нежность, по определению художника, мягкая и дозированная работа цветом.

Работы Миколы Бущика
Работы Миколы Бущика

Наконец, третья часть экспозиции – акварели. Этот жанр в художественном искусстве Микола Бущик воспринимает как поэзию – в литературе, в которой, в отличие от прозы, бьется нерв экспромта и быстротечности времени. Невесомость и прозрачность акварели позволяет кисти мастера буквально летать по листу бумаги под дуновением моментальных эмоций и чувств.

Работы Миколы Бущика в жанре акварель
Работы Миколы Бущика в жанре акварель

Заведующая отделом современного белорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь Ольга Архипова отметила, что Микола Бущик относится к тому поколению мастеров, которые пришли на смену эры соцреализма. И они рассказывают нам о том, что искусство может быть не только повествовательным, что в искусстве есть форма, и содержание можно передать через цвет, линию и композицию. По ее словам, все творчество Миколы Бущика – о любви к жизни, это восторг от мира, в котором мы живем.

Заведующая отделом современного белорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь Ольга Архипова
Заведующая отделом современного белорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь Ольга Архипова

– Подобным образом видеть мир, способность чувствовать через призму цвета – это действительно чудо. По названиям работ, представленным на выставке, можно подумать, что перед нами экспозиция пейзажей. И в определенной степени это так и есть – это вдохновение от того мира, в которым мы живем. По мнению Миколы Бущика, о чем он неоднократно мне рассказывал, что именно белорусская природа обладает таким невероятным цветом. Но согласитесь, что для белорусского пейзажа это очень нестандартное восприятие мира, – отметила Ольга Архипова.

Художник Василий Костюченко пришел поздравить коллегу с очередной персональной выставкой и не мог не поделиться своими впечатлениями от творчества друга.

– Не все, что мы видим – реальность. Кроме того, что мы видим, мы еще и чувствуем. Мир – это ощущение тепла, холода, ветра. В творчестве Миколы Бущика это есть. А толкает его к этим ощущениям и их передаче в картинах огромная любовь к жизни, к земле, – считает Василий Косюченко.

Художник Василий Костюченко пришел поздравить коллегу с очередной персональной выставкой
Художник Василий Костюченко пришел поздравить коллегу с очередной персональной выставкой

И в этом – глубокий лиризм всего творчества Миколы Бущика.

Познакомиться с работами художника, а также приобрести понравившиеся картины минчане и гости столицы смогут до 23 октября. Художественная галерея "АртХаос" работает ежедневно с 10.00 до 22.00 по адресу ТРЦ Dana Mall, ул. П. Мстиславца, 11. Вход на выставку Миколы Бущика "Існае ў колеры" свободный.

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