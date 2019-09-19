Свадебная феерия на Бульваре Пикассо! Самое романтичное шоу состоится в "Маяке Минска" в субботу 21 сентября

Красивая традиция должна начинаться в красивом месте! Эти слова как нельзя лучше подходят для жилого комплекса "Маяк Минска". Фотосессия на Бульваре Пикассо и у фонтана "Дана Танец" уже стала настоящим "маст-хэв" для молодоженов столицы, которые приезжают сюда за самыми лучшими снимками в свой свадебный альбом. А в субботу, 21 сентября, эта традиция выйдет на новый уровень - в "Маяке Минска" на Бульваре Пикассо соберутся сразу более двадцати влюбленн­ых пар, чтобы обменяться кольцами и сказать друг другу "Да!".

Среди молодоженов появилась красивая традиция - устраивать фотосессии на Бульваре Пикассо жилого комплекса "Маяк Ми­нска"

Участников и гостей ожидает настоящая свадебная феерия - праздничная свадебная церемония, которая будет проходить одновременно для всех пар на уникальном подиуме, украшенном белоснежными цветочными композициями, волнующий первый танец молодоженов, невероятный свадебный торт, незабываемая художественная фотосессия, оригинальные музыкально-хореографические композиции. Мероприятие организует застройщик жилого комплекса - компания "Дана Холдингз", а его партнерами стали: свадебное ателье "Кураж", магазин мужской брендовой одежды и обуви "Пижон", отель Crowne Plaza, Diamond Princess Casino, салон красоты "Мильфей".

Начало мероприятия запланировано на 13.30. Приезжайте в субботу в "Маяк Минска", чтобы увидеть невероятно романтичную церемонию на Бульваре Пикассо, зарядиться позитивными эмоциями и отлично провести выходной день. А еще это прекрасный повод сделать предложение своей половинке или просто вспомнить, как начиналась ваше семейная история!

Вид на жилой комплекс "Маяк Минска" со стороны Национальной библиотеки

Почему для самого за­поминающегося события в жизни молодые пары выбрали именно "Маяк Минска"? Жилой комплекс полюбился белорусам по многим причинам. Это и удобное расположение: практически в центре столицы, рядом со станцией метро Восток. И отлично развитая инфраструктура, включающая самый большой в стране торгово­развлекательный центр Dana Mall. И конечно же, прекрасные виды!

Сама по себе архитектура домов, создающих единый ансамбль, уже достойна отдельного внимания. А уникальный мультимедийный фонтан "Дана Танец" и невероятно стильный пешеходный бульвар Пикассо дополняют картину и придают жилому комплексу особую атмосферу и европейский стиль. Не зря "Маяк Минска" регулярно становится местом для проведения самых разных мероприятий и фестивалей. Так что здесь есть все необходимое для комфортной жизни и отдыха. Это настоящий "город в городе"!

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" - новая достопримечательность Минска

Красивейшая улица Минска - буль­вар Пикассо

"Маяк Минска" регу­лярно становится мес­том для проведения самых разных мероприя­тий и фестивалей

Приезжайте в эту субботу в "Маяк Минска" и оцените все преимущества жилого комплекса. Насладитесь невероятным свадебным шоу, зайдите за выгодными покупками и вкусным обедом в Dana Mall, прогуляйтесь по улочкам жилого комплекса, расположенного прямо у Национальной библиотеки и парковой зоны Слепянской водной системы...

Крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр Dana Mall - рай для приятного шопинга и самых разнообразных развлечений

А заодно - загляните в офис продаж "Дана Холдингз", который расположен тут же, на первом этаже здания Dana Center, и работает без выходных. На сегодняшний день еще есть возможность приобрести недвижимость в красивейших домах жилого комплекса "Маяк Минска" - "Микеланджело" и "Рафаэль". Новоселов ждут особый уровень комфорта и потрясающие виды из окон. И все это на очень привлекательных условиях. Свободных квартир с каждым днем остается все меньше, так что если вы мечтаете о жизни в самом современном доме в лучшем районе Минска, стоит поторопиться!

Офис продаж расположен на первом этаже​ здания Dana Center и работает без выходных

Приезжайте в эту субботу 21 сентября к 13:00 в "Маяк Минска" вместе с близкими и друзьями, чтобы отлично провести выходной день. И заодно - назначить дату новоселья!

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