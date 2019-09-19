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19 сентября 2019, 08:47

Свадебная феерия на Бульваре Пикассо! Самое романтичное шоу состоится в "Маяке Минска" в субботу 21 сентября

Красивая традиция должна начинаться в красивом месте! Эти слова как нельзя лучше подходят для жилого комплекса "Маяк Минска". Фотосессия на Бульваре Пикассо и у фонтана "Дана Танец" уже стала настоящим "маст-хэв" для молодоженов столицы, которые приезжают сюда за самыми лучшими снимками в свой свадебный альбом. А в субботу, 21 сентября, эта традиция выйдет на новый уровень - в "Маяке Минска" на Бульваре Пикассо соберутся сразу более двадцати влюбленн­ых пар, чтобы обменяться кольцами и сказать друг другу "Да!".

Среди молодоженов появилась красивая традиция - устраивать фотосессии на Бульваре Пикассо жилого комплекса "Маяк Ми­нска"
Среди молодоженов появилась красивая традиция - устраивать фотосессии на Бульваре Пикассо жилого комплекса "Маяк Ми­нска"

Участников и гостей ожидает настоящая свадебная феерия - праздничная свадебная церемония, которая будет проходить одновременно для всех пар на уникальном подиуме, украшенном белоснежными цветочными композициями, волнующий первый танец молодоженов, невероятный свадебный торт, незабываемая художественная фотосессия, оригинальные музыкально-хореографические композиции. Мероприятие организует застройщик жилого комплекса - компания "Дана Холдингз", а его партнерами стали: свадебное ателье "Кураж", магазин мужской брендовой одежды и обуви "Пижон", отель Crowne Plaza, Diamond Princess Casino, салон красоты "Мильфей".

Начало мероприятия запланировано на 13.30. Приезжайте в субботу в "Маяк Минска", чтобы увидеть невероятно романтичную церемонию на Бульваре Пикассо, зарядиться позитивными эмоциями и отлично провести выходной день. А еще это прекрасный повод сделать предложение своей половинке или просто вспомнить, как начиналась ваше семейная история!

Вид на жилой комплекс "Маяк Минска" со стороны Национальной библиотеки
Вид на жилой комплекс "Маяк Минска" со стороны Национальной библиотеки

Почему для самого за­поминающегося события в жизни молодые пары выбрали именно "Маяк Минска"? Жилой комплекс полюбился белорусам по многим причинам. Это и удобное расположение: практически в центре столицы, рядом со станцией метро Восток. И отлично развитая инфраструктура, включающая самый большой в стране торгово­развлекательный центр Dana Mall. И конечно же, прекрасные виды!

Сама по себе архитектура домов, создающих единый ансамбль, уже достойна отдельного внимания. А уникальный мультимедийный фонтан "Дана Танец" и невероятно стильный пешеходный бульвар Пикассо дополняют картину и придают жилому комплексу особую атмосферу и европейский стиль. Не зря "Маяк Минска" регулярно становится местом для проведения самых разных мероприятий и фестивалей. Так что здесь есть все необходимое для комфортной жизни и отдыха. Это настоящий "город в городе"!

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" - новая достопримечательность Минска
Мультимедийный фонтан "Дана Танец" - новая достопримечательность Минска

Красивейшая улица Минска - буль­вар Пикассо
Красивейшая улица Минска - буль­вар Пикассо

"Маяк Минска" регу­лярно становится мес­том для проведения самых разных мероприя­тий и фестивалей
"Маяк Минска" регу­лярно становится мес­том для проведения самых разных мероприя­тий и фестивалей

Приезжайте в эту субботу в "Маяк Минска" и оцените все преимущества жилого комплекса. Насладитесь невероятным свадебным шоу, зайдите за выгодными покупками и вкусным обедом в Dana Mall, прогуляйтесь по улочкам жилого комплекса, расположенного прямо у Национальной библиотеки и парковой зоны Слепянской водной системы...

Крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр Dana Mall - рай для приятного шопинга и самых разнообразных развлечений
Крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр Dana Mall - рай для приятного шопинга и самых разнообразных развлечений

А заодно - загляните в офис продаж "Дана Холдингз", который расположен тут же, на первом этаже здания Dana Center, и работает без выходных. На сегодняшний день еще есть возможность приобрести недвижимость в красивейших домах жилого комплекса "Маяк Минска" - "Микеланджело" и "Рафаэль". Новоселов ждут особый уровень комфорта и потрясающие виды из окон. И все это на очень привлекательных условиях. Свободных квартир с каждым днем остается все меньше, так что если вы мечтаете о жизни в самом современном доме в лучшем районе Минска, стоит поторопиться!

Офис продаж расположен на первом этаже​ здания Dana Center и работает без выходных
Офис продаж расположен на первом этаже​ здания Dana Center и работает без выходных

Приезжайте в эту субботу 21 сентября к 13:00 в "Маяк Минска" вместе с близкими и друзьями, чтобы отлично провести выходной день. И заодно - назначить дату новоселья!

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