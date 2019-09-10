Сведения переписи населения станут базисом для решений в экономической и социальной сферах - Румас

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сведения, полученные по результатам проведения предстоящей переписи населения, станут базисом для принятия решений в экономической и социальной сферах. Об этом заявил сегодня на заседании Президиума Совмина премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава правительства напомнил, что с 4 по 30 октября в Беларуси пройдет важное для каждого жителя страны и общества в целом мероприятие - перепись населения. "Полученные по результатам проведенных опросов сведения станут базисом для принятия решений в экономической и социальной жизни государства. На их основе правительство, органы местного самоуправления будут принимать решения по финансированию социальной сферы, укреплению обороноспособности и вложению государственных инвестиций", - подчеркнул Сергей Румас. Поэтому, добавил он, от того, насколько качественно будет проведено данное мероприятие, зависит в конечном итоге правильность и достоверность полученных результатов, а это - планирование белорусской экономики на ближайшие 10 лет.

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