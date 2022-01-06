Светлана Жигимонт: призывать к санкциям - это низость, падение и мерзость

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывать к санкциям против своей страны - это низость, падение и мерзость. Такое мнение высказала белорусская художница Светлана Жигимонт в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Когда речь идет о санкциях, у меня печатных слов мало остается. Глупость ли это (призывы к санкциям. - Прим. БЕЛТА)? Это не глупость, это низость, падение, мерзость, это смердяковщина, это отвратительно, - заявила Светлана Жигимонт. - Тот, кто выпрашивает санкции для своей страны, мечтает о разорении, обнищании своего народа, - какое-то животное, это не человек".

По ее мнению, таких людей не уважают нигде, потому что это поведение находится за гранью понимания. "Предателей нигде не уважают", - подчеркнула художница.-0-