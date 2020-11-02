Священнослужители не должны оказывать разделяющее воздействие на общество - митрополит Вениамин

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слова и действия священнослужителей не должны оказывать разделяющее воздействие на общество. Об этом в беседе с журналистами заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня митрополит Вениамин в первый раз лично встречался с Президентом Беларуси Александром Лукашенко для обстоятельной, подробной беседы о многих аспектах развития церкви, общества и государства. "Мы эти вопросы обсуждали, обменивались мнениями, выстраивали планы на будущее: как и что можно сделать для Беларуси во благо нашего народа и решения тех вопросов, которые сейчас предъявляет современная жизнь", - отметил он.

По его словам, во время беседы обсуждались изменения, происходящие в современном мире, и их влияние на белорусское общество.

"Говорили о ситуации, связанной и с ковидом, и с протестными акциями. Старались судить с разных сторон, чтобы учитывать различные мнения и понять, почему возникает нынешняя ситуация в Беларуси и каков дальнейший путь нашего Отечества, чтобы сохранить мир, согласие, суверенитет, - рассказал владыка Вениамин. - Касались и отношений с Россией и западными странами. Говорили о том, что важно сохранять мир, внешний баланс, чтобы страна была суверенной и развивалась самостоятельно".

По просьбе журналистов митрополит высказал свое мнение по поводу отдельных случаев, когда священнослужители, общаясь с прихожанами, дают резкие оценки общественно-политическим событиям. "Каждый человек, гражданин нашего Отечества имеет право на свою позицию, и это предусмотрено соответствующими нормами права и церковными законами. Но вместе с тем мы должны понимать, когда и как выразить свою позицию. И мы, священнослужители, будем помнить, что церковь - это место встречи людей различных убеждений, политических взглядов. Важно, чтобы в церкви человек чувствовал себя в доме отца своего небесного и чтобы какие-то слова, действия священнослужителя не оказывали разделяющего воздействия на наше общество", - подчеркнул владыка Вениамин.-0-

Во время встречи

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