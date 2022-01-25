Свято место пусто не бывает. Дворец Независимости после встречи Лукашенко с учеными принял новых гостей

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце Независимости снова гости. Еще утром до обеда здесь проходила встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Национальной академией наук, известным отечественным ученым и заслуженным людям вручались государственные премии и дипломы, обсуждалось состояние и перспективы развития в стране научной отрасли, а вечером с экскурсией пришли представители актива РУП "Белтаможсервис" и слушатели Академии управления при Президенте Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Гостей в Зале торжественных церемоний - самом большом во дворце - приветствовала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт. Она как всегда обстоятельно и подробно рассказала, как создавался этот архитектурный комплекс и какие знаковые мероприятия помнят многочисленные залы одного из символов белорусского суверенитета и независимости. Особый повод для гордости - все во дворце сделано руками белорусских строителей, художников и оформителей. Материалы тоже в большинстве своем отечественные, за исключением некоторых природных, наподобие мрамора, которых в Беларуси просто нет.

Зеленый зал, где проходили переговоры в "нормандском формате", каминный - для встреч с высокими гостями, залы для рабочих совещаний в различном формате, а также для особых случаев, наподобие вручения госнаград или принятия верительных грамот зарубежных дипломатов, - все это (и не только) вызвало живой интерес у участников экскурсии.

Один из них - начальник Островецкого районного отдела внутренних дел Дмитрий Мисюк, а по совместительству сейчас еще и слушатель Академии управления при Президенте Беларуси. "Место очень замечательное, вдохновляющее. Находишься здесь как в каком-то святом месте", - поделился он впечатлениями.

Дмитрий Мисюк рассказал, что буквально недавно с семьей и маленькими детьми посещал замки в Мире и Несвиже, но и Дворец Независимости тоже хранит частицу истории белорусского народа. "Как милиционер, который прошел у руля райотдела в 2020-2021 годах, горд находиться здесь, понимать, что в тот период мы сохранили нашу страну, это спокойствие. Мы сохранили целостность и независимость", - подчеркнул слушатель Академии управления.

На экскурсию вместе с активом организации пришел и генеральный директор РУП "Белтаможсервис" Вадим Бабарикин. Как оказалось, даже вне рамок проведения Года исторической памяти, которым в Беларуси объявлен 2022 год, работники предприятия регулярно посещают знаковые места: "Мы давно с активом предприятия посещаем знаковые объекты нашей страны, духовные объекты нашей истории, которые связаны с нашим настоящим, дают нам понимание, что такое Беларусь, что сделано в нашей стране".

Он подчеркнул, что Дворец Независимости - уникальное монументальное архитектурное творение. "Это благодарность за многострадальную историю наших побед и нашего суверенитета. Символ, который говорит о том, что мы имеем сегодня возможность жить на своей земле, символ любви к народу, к Беларуси, символ единства, самобытности, государственности", - сказал Вадим Бабарикин.

РУП "Белтаможсервис" - крупнейший в стране логистический оператор с 20-летним опытом работы. "Мы сегодня предлагаем полный пакет для наших клиентов, работаем в разных точках мира. И в непростой ситуации, связанной с пандемией, наоборот, наращиваем объемы, выходим на рынки, где раньше не присутствовали, активно развиваем транзитную привлекательность нашей страны. У нас достаточно успешный год. Достигли всех поставленных задач и дальше идем уверенно", - рассказал гендиректор организации.-0-

Фото Сергея Шелега