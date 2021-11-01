Тактико-специальные учения МЧС пройдут в Дзержинском и Борисовском районах 5-12 ноября

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском и Борисовском районах с 5 по 12 ноября состоятся тактико-специальные учения в рамках отработки плана защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

5 ноября ориентировочно в 10.00 начнется отработка действий служб по ликвидации аварии на территории взрывопожароопасного объекта - резервуарного парка РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт", расположенного в Дзержинском районе. "Напомним, с реальным пожаром на территории объекта пришлось бороться в 1997 году. Тогда произошло возгорание бензина в цилиндрическом вертикальном стальном резервуаре объемом 2 тыс. куб.м. После 8 минут горения произошел взрыв с последующим разрушением резервуара, растеканием бензина в обвалование на площади 800 кв.м и разбрасыванием горящих кусков понтона в обвалование соседних групп резервуаров и на близлежащий резервуар емкостью 5 тыс. куб.м. Создавалась угроза детонации всех 57 резервуаров. Тогда взрыва огромной нефтяной бомбы пожарные не допустили - остановили пламя, никто не пострадал", - рассказали в МЧС.

По легенде учений, при проведении ремонтных работ на запорной арматуре резервуара емкостью 10 тыс. куб.м с остатками бензина произойдет пожар. Реагирование на ситуацию будет осложняться тем, что противопожарный водопровод на объекте неисправен. Для ликвидации аварии будут задействованы силы и техника МЧС, пожарная дружина и санитарное звено предприятия. В ходе учения будут отработаны эвакуационные мероприятия с привлечением дополнительного транспорта и использованием защитного сооружения гражданской обороны.

Второй этап проверки готовности служб области пройдет на территории Борисовского района. Будут отработаны действия руководящего состава органов управления и сил Борисовского районного звена Минской областной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

10 ноября службы района будут бороться с последствиями природной стихии: в результате обильного выпадения мокрого снега произойдет подмыв плотины на пруду в агрогородке Неманица. В результате ее частичного разрушения 30 домовладений в деревне Углы окажутся затопленными. Помощь потребуется и попавшему в ледяную воду рыбаку.

В этот же день в Борисове аварийное отключение на системе теплоснабжения оставит без тепла УО "Борисовская государственная областная средняя школа - училище олимпийского резерва", в котором ежедневно находится более 60 человек. Температура воздуха в этот день составит минус 20 градусов. Для оперативной подачи тепла потребителям потребуется привлечение мобильной блочно-модульной котельной. Ориентировочное время начала отработки вводных на территории Борисовского района - 10.00.-0-