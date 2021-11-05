Талай передаст в Музей обороны Брестской крепости землю с вершины Саур-Могилы

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский паралимпиец, общественный деятель и благотворитель Алексей Талай 8 ноября в торжественной обстановке при участии личного состава Института пограничной службы передаст Музею обороны Брестской крепости землю с вершины Саур-Могилы, которую он привез со своей гуманитарной миссии на Донбассе накануне празднования Дня Победы, сообщил корреспонденту БЕЛТА паралимпиец.

Саур-Могила является стратегически важной высотой Донбасса, одной из самых высоких точек, которую в годы Великой Отечественной войны заняли фашисты в период оккупации. В боях за Саур-Могилу только из 5-й ударной армии свою жизнь отдали 23 238 советских солдат и офицеров. Земля этой вершины пропитана кровью наших воинов-победителей. Во время церемонии будет демонстрироваться видео взятия земли с вершины Саур-Могилы в армейский котелок, из которого военнослужащими земля будет помещена в специальный хрустальный сосуд, изготовленный на стеклозаводе "Неман", и передана директору мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорию Бысюку.

В дальнейшем земля будет размещена в зале экспозиции "Музей войны - территория мира", а экскурсоводы будут рассказывать, откуда привезена земля, кем и когда передана.

8 ноября Музею обороны Брестской крепости исполнится 65 лет. В этот день в 1956 году в восстановленной части оборонительной казармы - на месте былых боев был открыт Музей героической обороны Брестской крепости, который с каждым днем принимает все больше и больше посетителей, увеличивая число музейных экспонатов (от нескольких десятков до сотен и тысяч). 25 июня 1961 года состоялось открытие обновленной экспозиции музея, которая разместилась в 9 залах. Право открыть ее было предоставлено защитнику крепости Герою Советского Союза Петру Гаврилову. Экспозиция перестраивалась в 1975, 1994-2008 годах, постоянно совершенствуясь.

Сегодня площадь музея - свыше 1300 кв.м с более чем 4 тыс. экспонатов, посвященных истории крепости с момента ее возникновения до сегодняшних дней. Особое внимание уделено событиям обороны крепости в июне-июле 1941 года и судьбам ее защитников.-0-