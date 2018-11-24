Таможенники планируют к 2020 году оформлять половину экспортных деклараций в авторежиме

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники планируют к 2020 году оформлять половину экспортных деклараций в автоматическом режиме, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В январе-сентябре в автоматическом режиме выпущено 15% экспортных партий товаров, или 61 тыс. деклараций. К 2020 году таможенная служба планирует выпускать в авторежиме 50% экспортных товаров.

С сентября 2013 года все декларации на товары информационная система регистрирует автоматически. Автовыпуск товаров возможен для таможенных процедур транзита, экспорта и импорта. Среднее время автоматического оформления вывозимых товаров составляет около 2 минут.

Задача по совершенствованию процедуры автовыпуска товаров закреплена по инициативе белорусской стороны в Таможенном кодексе ЕАЭС. "Это направление способствует ускорению прохождения таможенной границы, а соответственно и улучшению инвестиционного климата в стране, повышению транзитной привлекательности", - отметили в ГТК.-0-