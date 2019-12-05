Таможенники рассказали, как привезти в Беларусь домашнего питомца

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельская таможня рассказала о порядке ввоза в Беларусь домашних питомцев, приобретенных за границей, сообщает БЕЛТА.

"Если вы хотите перевезти через таможенную границу ЕАЭС, например, щенка, он подлежит ветеринарному контролю. Его нужно ввозить через пункты пропуска, в которых есть сотрудники ветеринарной службы. Необходимо также письменное таможенное декларирование", - рассказали в таможне.

Кроме того, нужно учитывать, что стоимость и вес домашнего животного будут включаться в нормы беспошлинного ввоза. Сегодня беспошлинно можно ввезти товары, общая стоимость которых не превышает сумму 500 евро и (или) вес не превышает 25 кг. В случае пересечения границы чаще, чем один раз в течение трех календарных месяцев, стоимость таких товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 300 евро, и общий вес - не более 20 кг.

При ввозе обязательному таможенному декларированию подлежат также домашние питомцы, которые ранее вывозились с таможенной территории ЕАЭС. Если факт вывоза будет подтвержден, стоимость и вес животного не будут включаться в нормы беспошлинного ввоза. Подтверждением может быть пассажирская таможенная декларация, оформленная при вывозе питомца, а также ветеринарный паспорт, изготовленный на территории ЕАЭС.-0-