Таможенные и пограничные ведомства Беларуси и Литвы определили порядок взаимодействия

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные и пограничные ведомства Беларуси и Литвы подписали порядок взаимодействия для обеспечения непрерывного потока транспортных средств и повышения пропускной способности пунктов пропуска на границе, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

"Ранее сотрудничество таможенных служб Литвы и Беларуси по вопросу обеспечения ритмичности пересечения границы регламентировалось на двусторонней основе системой предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций. Для еще больших результатов в данном направлении принято решение об интенсификации взаимодействия таможенных служб с пограничными ведомствами двух государств. Подобные документы на четырехсторонней основе заключены и эффективно применяются на белорусско-польском, белорусско-украинском и белорусско-латвийском участках государственной границы", - отметили в ГТК.

Планируется, что данный порядок взаимодействия будет способствовать созданию благоприятных условий для пересечения границы, повышению положительного имиджа Беларуси и Литвы на международной арене.-0-