"Таня у меня вообще замечательная!" Старики объясняют, насколько для них важны соцработники

Пожилым одиноким людям в силу возраста и так тяжело справляться с бытовыми хлопотами, а зимой добавляются и другие: убрать снег во дворе, принести дрова в дом, протопить печь. Из-за ледяной корки на земле прогулка в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами превращается в опасное путешествие. Однако стариков не оставляют наедине с проблемами. Корреспонденты "7 дней" побывали в Белыничском районе и узнали, кто и как помогает им справляться с трудностями в студеную пору.

Несмотря на сильную метель, которая буквально за 15 минут засыпает снегом все тротуары и дороги, тропинка к дому 85-летней Софьи Кривицы почищена. Постарались социальный работник Светлана Петрусенко и подоспевшие ей на помощь волонтеры БРСМ.

- Уже десять лет помогаю этой бабушке: приношу продукты и лекарства, делаю дома уборку, готовлю еду, хожу за водой к колонке. Зимой добавляется уборка снега. Прихожу обычно по графику три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, так как помимо Софьи Трофимовны у меня еще девять пенсионеров, о которых тоже нужно позаботиться. Но если ей нужно что-то срочно, могу прийти в любой день, - рассказывает социальный работник.

К восьми утра Светлана Петрусенко отправляется к своему первому подопечному. Принимая во внимание, что на одного человека ей нужно потратить примерно полтора-два часа, и это без учета времени на дорогу, домой она возвращается поздно вечером:

- Летом, конечно, проще: села на велосипед и поехала по адресам. Зимой приходится передвигаться на своих двоих, потому что в такую пургу далеко не уедешь.

Обычно Светлана справляется со всеми делами сама, но сегодня выпало столько снега, что пришлось обратиться за помощью к ребятам из БРСМ. Первый секретарь Белыничского районного комитета организации Марина Шабусова говорит, что они готовы откликнуться в трудную минуту:

- Если видим, что на улице снегопад или ураган, то сами звоним в районный центр социального обслуживания населения и предлагаем помощь: нашим волонтерам это только в радость. Привлекаем в основном старшеклассников и работающую молодежь: они и снег почистят, и ледяную корку уберут, и дров с водой в дом наносят. В общем, что попросят выполнить, то и сделаем. Бывает, где-то забор у пожилого человек покосился - мы поправим, дров нарубить нужно - нарубим.

Выглянувшей на улицу Софье Трофимовне только остается раздавать команды: одному - сходить за водой, второму - почистить дорожку к курятнику. Пока все задания слаженно выполняются, бабушка рассказывает о себе:

- В 2012 году поломала шейку бедра: сделали операцию в Могилеве. С тех пор состояние мое ухудшилось, поэтому обратилась за помощью в социальную службу, так как живу одна. Есть у меня дочка - фельдшером трудится, сутками дома не бывает, говорит, работать некому, поэтому меня не может часто навещать. Еще внук в Белыничах живет, так он вообще редко заходит: все время на заработках где-то. Но я не скучаю. Света меня постоянно навещает, помогает со всеми делами. Если б не она, не знаю, что со мной было бы. В последнее время с памятью проблемы: скоро уже, наверное, забуду, как меня зовут. А так хоть есть с кем поговорить.

Выполнив все работы у Софьи Трофимовны, волонтеры БРСМ направляются в деревню Березовка, что в паре километров от города. Там помощь требуется 75-летней Анне Мотуз.

- Обычно навещаю Анну Павловну два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Она сама так попросила. Однако звоню практически каждый день и интересуюсь, что нужно сделать. Сегодня без предупреждения приехала: за окном метель, значит, нужно расчищать подходы к дому. Но снега столько намело, что одной просто нереально все убрать, поэтому позвала ребят, - говорит социальный работник Татьяна Кондратьева.

К услугам социальной службы пенсионерка обратилась три года назад, когда ухудшилось состояние здоровья:

- У меня сахарный диабет, из-за которого ноги в коленях болят, да порой так, что разогнуть нельзя. Плюс еще онкологическое заболевание: нужно каждые три месяца в Могилев на капельницу ездить. А сейчас еще и с зубами проблемы начались, так Таня меня возит к стоматологу в Белыничи. Она у меня вообще замечательная: зимой дров наносит, так как я люблю печку хорошо протопить, а летом на огороде поможет.

Помимо социального работника, Анну Павловну постоянно навещает дочь, которая живет в конце деревни, приезжает внук из Белыничей.

- Вот сегодня был. Телевизор мне привез новый, а то мой сгорел, снег быстро почистил и поехал на работу. А его вон за пару часов опять намело, - рассказывает пенсионерка. - Дочка тоже навещает. Все зовет переезжать, а я не хочу. Как-то поехала к ней на неделю, так мне там скучно стало. У меня хоть тут перед окнами люди периодически ходят, а у нее там только машины ездят. Так что вернулась сюда. Тем более двигаться еще могу. Сама готовлю, а как вкусного чего захочется, то до магазина прогуляюсь, он тут недалеко.

По словам директора местного центра социального обслуживания населения Елены Крупенькиной, на надомном обслуживании в Белыничском районе находятся 525 человек:

- На одного социального работника в среднем приходится по шесть-восемь подопечных. У каждого из них индивидуальный график: к кому-то приходят пять раз в неделю, к кому-то два - все это обсуждается при заключении договора на обслуживание. Но если человеку нужна экстренная помощь, а в этот день визит соцработника не запланирован, он все равно придет. Наша главная задача - не оставить никого в беде.

Вадим БАННЫЙ,

фото Павла ОРЛОВСКОГО,

газета "7 Дней".-0-