Тарасенко анонсировал поставку китайской вакцины для иммунизации 150 тыс. человек

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время ожидается поставка китайской вакцины для иммунизации 150 тыс. человек, заявил журналистам заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ожидается в скором будущем прибытие китайской вакцины для вакцинации 150 тыс. человек", - сказал он. Вакцина будет поставлена в качестве гуманитарной помощи от правительства КНР.

Продолжается вакцинация "Спутником V", который производится на базе "Белмедпрепаратов".

По последним данным, в Беларуси первым компонентом привито уже 3,3% населения, это около 300 тыс. человек. Второй компонент получили 150 тыс. жителей страны. Вакцинация проводится не ранее, чем через 21 день после введения первого компонента. Впрочем, заметил Александр Тарасенко, допускается перерыв между введением компонентов до 45 и даже 56 дней.-0-