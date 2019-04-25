Тарифные разряды по должностям для бюджетников установлены в Беларуси

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифные разряды по должностям (кратные размеры базовой ставки по профессиям) работников бюджетных организаций и иных, приравненных к ним, установлены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 апреля 2019 года №13 "Об оплате труда работников бюджетных организаций". Комментарий к нему опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В частности, установлены тарифные разряды по должностям научных работников из числа специалистов. Главный научный сотрудник получил 13-й тарифный разряд; ведущий научный сотрудник - 12-й; старший научный сотрудник - 11-й; научный сотрудник - 10-й; младший научный сотрудник - 9-й.

Также вводится Инструкция о порядке установления тарифных разрядов по должностям (профессиям) работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Эта инструкция определяет размеры доплат за каждый час работы в ночное время (с 22.00 до 6.00) или в ночную смену при сменном режиме работы (при продолжительности рабочей смены не более 12 часов). А именно: работникам организаций здравоохранения, медицинских подразделений воинских формирований и военизированных организаций, осуществляющим экстренную и неотложную скорую медицинскую помощь, устанавливается доплата в размере 60% часового оклада. Работникам, занятым на работах в чрезвычайных ситуациях, а также медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам, нуждающимся в постоянном круглосуточном наблюдении, - 50%. Доплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются в размере до 100 % (включительно) оклада в зависимости от объема выполняемых работ. Конкретный размер устанавливается нанимателем.

Утверждена документом и еще одна инструкция - о порядке и условиях оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Согласно ней оклады работников бюджетных организаций определяются путем умножения базовой ставки, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь, на коэффициенты тарифных разрядов тарифной сетки (кратные размеры базовой ставки).

Часовые оклады будут рассчитываться путем деления оклада на расчетную норму рабочего времени конкретного месяца. Если организация вводит почасовую оплату труда, то часовой оклад определяется путем деления оклада на среднемесячное количество рабочих часов с учетом годового баланса рабочего времени и др.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.-0-