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30 декабря 2021, 17:57

Технологии добрых дел: социальные полезные инициативы от МТС для детей и взрослых

МТС борется с буллингом, обучает людей старшего возраста и помогает рисовать незрячим

МТС преуспел не только как крупнейший в Беларуси оператор мобильной связи с 5,7 млн абонентов, но и как организатор ярких и полезных социальных инициатив. Его проекты, будь то профилактика буллинга среди детей в интернете или обучение пенсионеров, ежегодно получают международные и национальные премии. Такой успех в МТС объясняют принципом делать только то, что несет реальную пользу людям.

МТС обладает широким пулом проектов в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО). Направлены они на разные аудитории ― от детей до людей старшего возраста. Объединяющим фактором выступают цифровые технологии, которые упрощают жизнь и открывают новые возможности, но предъявляют высокие требования к личной безопасности. Мобильный оператор показывает, как можно использовать интернет себе на благо и избегать подводных камней.

Интернет без детских бед

Один из показательных проектов ― #ИнтернетБезБуллинга. Его реализует МТС вместе с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. Кампания направлена на профилактику травли в интернете среди детей и подростков. Для этого были созданы специальные обучающие ролики и тест-тренажеры, которые позволяют получить полезную информацию о кибербуллинге и обучают детей безопасному поведению в сети. Контент разрабатывался с участием психологов на основе реальных случаев. Инициатива вовлекает не только детей, но и родителей и педагогов.

МТС также занимается продвижением инструментов помощи жертвам травли в интернете. Это и горячая линия для детей и подростков, попавших в сложную ситуацию, и онлайн-консультации с психологами на сайте kids.pomogut.by. Дополнительно была организована фандрайзинговая кампания, вырученные средства от которой ЮНИСЕФ направит на обучение специалистов, работающих с пострадавшими от буллинга.

Рисуя музыкой картины

Технологии способны открывать возможности. Это доказал совместный проект МТС и BelonicaArt. С 10 по 21 ноября 2021 года в Национальном художественном музее проходила выставка "TECHNOцвет", на которой демонстрировались работы незрячих художников. Картины создавались по уникальной методике с помощью специального устройства по распознанию цвета Lihtar, разработанного в Беларуси. Устройство способно определять 12 тонов и полутонов. Каждому цвету присвоена определенная мелодия, которая воспроизводится через мобильное приложение. Мелодии помогали художникам ориентироваться в композиции при написании картин.

Участники проекта учились рисовать в течение нескольких месяцев. Используя Lihtar, незрячие художники расширяли свои возможности восприятия окружающего мира и выражали свое мироощущение через творчество. Всего в экспозиции было представлено более 40 картин, более половины из которых в скором времени приобрели ценители искусства из 8 стран мира. Созданные работы действительно впечатляют.

Игры разума и логики

Широкий интерес получил и "MobiКвиз" ― интеллектуальный конкурс о технологиях для старшеклассников. МТС проводил квиз с целью поддержать юных интеллектуалов. Для победы игрокам нужно было использовать не только знания, но также логическое мышление, умение отстаивать свою точку зрения и находить убедительные аргументы. Конкурс состоял из серии игр, в которых состязались команды со всей Беларуси.

"MobiКвиз" стартовал в июле с отборочного тура в онлайн-формате, в котором приняли участие 33 команды. Семь сборных из Минска, Гродно, Гомеля, Витебской и Минской областей прошли в полуфинал, который состоялся в Минске. Сильнейшей оказалась сборная команда из Логойска и Червеня. Победителем конкурса стал десятиклассник из Червеня, который в качестве награды получил от МТС ноутбук Apple MacBook Pro.

Данные защитить, этикет привить

Некоторые проекты МТС не теряют свою актуальность годами. Так, инициативе "Дети в интернете" уже более 8 лет. Первоначально она существовала в виде офлайн-встреч: певец, ведущий и педагог Георгий Колдун проводил открытые уроки для учащихся младших классов, во время которых знакомил детей с правилами безопасного поведения в сети. Занятия проводились во всех регионах Беларуси, а за время существования инициативы их посетили более 10 тыс. школьников.

В этом году "Дети в интернете" перешли в онлайн-формат. Вместо выездных занятий уроки доступны в форме обучающих роликов на официальном YouTube-канале МТС. В роли учителей и ведущих выступают популярные белорусские блогеры. Основные темы уроков – безопасные пароли, защита личных данных и этикет онлайн-общения. С их помощью дети учатся защищать свои гаджеты, правильно общаться в глобальной сети и заботиться о своей репутации в онлайн. Особое внимание уделяется теме личной безопасности детей: блогеры рассказывают, какие данные не стоит выкладывать в интернет, чтобы защитить себя от злоумышленников.

В школу на пенсии

Для помощи людям старшего возраста МТС пошел другим путем ― запустил бесплатную онлайн-школу, в которой каждый пенсионер может освоить полезные возможности смартфонов и планшетов. Проект получил говорящее название #НаучиСвоихБлизких, так что помочь старшему поколению в освоении новых технологий могут дети и внуки.

Основные знания дают на занятиях: слушатели знакомятся с базовыми настройками гаджетов, учатся загружать приложения из Play Market, совершать покупки и оплачивать коммунальные услуги. А еще читать новости онлайн, общаться в соцсетях, записываться на прием к врачу в интернете ― в общем, использовать современные гаджеты с пользой для жизни.

Уроки проходят дистанционно через платформу Zoom. Ведут их опытные преподаватели, ранее принимавшие участие в другом образовательном проекте МТС "Планшет с нуля". Занятия доступны для жителей любого уголка Беларуси. Закрепить полученные знания помогают видеоуроки, записанные специально для курса.

Пример для остальных

Социальные инициативы МТС уже нашли признание в профессиональном сообществе. Только за последние месяцы компания получила награды известной маркетинговой премии Effie Awards Belarus, в том числе "золото" за #ИнтернетБезБуллинга. Этот же проект победил в международном конкурсе "Партнерство ради устойчивого развития", организованном Сетью Глобального договора ООН в Украине. Опыт МТС в сфере корпоративной социальной ответственности становится примером для других компаний.

"Мы знаем, каким потенциалом обладают цифровые технологии и как они могут влиять на жизнь и делать ее лучше. С одной стороны, мы обучаем людей новым возможностям, а с другой ― показываем, как вести себя в интернете безопасно: защищать личные данные, избегать травли, заботиться о репутации. Причем уделяем внимание людям разного возраста ― от детей до старшего поколения, но в зависимости от аудитории используем разные подходы и темы. И видим, что все наши проекты востребованы", – делятся опытом в МТС.

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