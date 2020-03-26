Технология феномного анализа древесных растений разработана в БГУ

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технологию феномного анализа древесных растений разработали в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

Разработчики технологии - коллектив ученых биологического факультета под руководством декана Вадима Демидчика. Инновационный метод позволяет регистрировать физиологические изменения растений, оценивать жизнеспособность саженцев и производить их качественный и оперативный отбор. Такой подход эффективен при селекции сортов с ценными сельскохозяйственными или декоративными признаками. Разработка представляет собой аппаратно-программный комплекс, состоящий из пластикового бокса, культивационного трея, систем освещения и полива, а также программного обеспечения для обработки RGB-изображений на базе алгоритмов компьютерного зрения и машинного обучения.

Для диагностики растение помещают в феномный бокс, где стационарные камеры на дистанционном управлении проводят его фотосъемку. Полученная информация используется для анализа физиологического состояния, выявления заболеваний и питательных расстройств растения. Формируется база данных для дальнейшей автоматизированной оценки качества и устойчивости к болезням хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Сегодня она содержит характеристики туи западной, можжевельника скального, ели обыкновенной, березы повислой, карликовой и карельской, форзиции промежуточной, ивы козьей.

Технология применима в лабораторных условиях и на открытом грунте, позволяет определить физиологические параметры при выращивании растений в пробирке. На предприятии "Щемыслица" БГУ благодаря ей вырастили около 30 тыс. саженцев. Новация также экономически выгоднее существующих зарубежных предложений.-0-