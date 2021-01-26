26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технопарки вузов Беларуси за 2020 год произвели продукции на Br17 млн, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Олег Барановский.​ ​

"Приобщение к науке и поддержка выбравших научную стезю обучающихся в университетах сегодня проводится по всей цепочке "первая ступень высшего образования-магистратура-аспирантура". Если на первой ступени студенты главным образом участвуют в конференциях, выполняют научные исследования в рамках студенческих научно-исследовательских лабораторий и научных обществ, то в аспирантуре соискатели ученой степени, участвуя в реальных проектах государственных программ научных исследований, грантов Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, вносят существенный вклад в развитие новых знаний, разрабатывают полезные технологии и объекты", - рассказал Олег Барановский.

По его словам, в настоящее время в вузах оттачиваются новые подходы по работе с одаренной молодежью, склонной к научной деятельности, ориентируясь на создание условий для того, чтобы молодой человек получил уникальные компетенции, которые он сможет использовать во взрослой жизни. "В частности, вузы создают научные подразделения, которые в том числе занимаются инновационной деятельностью. В одном только Белорусском государственном университете функционируют 9 научно-исследовательских центров и научно-исследовательских институтов. Создана разветвленная сеть инновационных подразделений по региональным вузам -​ это технопарки, центры трансфера технологий, отраслевые лаборатории. Студенты могут использовать возможности центров коллективного пользования, ​в которых размещено уникальное научное оборудование", - отметил начальник управления.

Особенности университетских технопарков в том, что они включены в учебный процесс и каждый имеет свою​ специализацию в зависимости от того, в каком регионе он находится и какие научные школы у него наиболее успешны. В частности, технопарк "Унитехпром БГУ" специализируется на производстве ветеринарных препаратов и препаратов фармакологических, научно-технической парк БНТУ "Политехник" на создании и производстве изделий медицинской техники. Деятельность НТП ВГТУ направлена на создание инновационного производства в легкой промышленности.

"В университетских технопарках на 1 января 2021 года зарегистрирован 61 резидент, и большинство из них участвуют в образовательном процессе. Особенность также университетских технопарков​ - это создание резидентов сотрудниками, выпускниками и студентами университета. В частности, только в ГрГУ имени Янки Купалы учреждены 6 малых инновационных предприятий, получивших статус резидентов РУП "Учебно-научно-производственный центр "Технолаб", из них 4 компании​ - учреждены студентами университета", - подчеркнул Олег Барановский.

​Объем произведенной продукции в технопарках за прошлый год составил более Br17 млн, из них​ инновационной продукции более Br10 млн. "Особая роль отводится отраслевым лабораториям, которые функционирует в интересах Министерства промышленности, Министерства архитектуры и строительства, ​Государственного военно-промышленного комитета, Министерства здравоохранения, Министерства экономики, концерна "Белнефтехим", других ведомств и министерств. Объем работ, выполненных всеми отраслевыми лабораториями, составил за прошлый год более Br4,5 млн, - добавил начальник управления. - Мотивированный студент, исходя из специализации каждого вуза, может выбрать интересующее его научное подразделение, прийти туда и получить необходимые компетенции, выполняя реальные проекты".-0-