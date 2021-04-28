28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Текст закона "О правах ребенка" адаптируют для детей разного возраста, сообщил журналистам заместитель директора Национального центра правовой информации Беларуси Виктор Шаршун, передает корреспондент БЕЛТА.

"С прошлого года осуществляется реализация совместного проекта Национального центра правовой информации и ЮНИСЕФ "Детская правовая библиотека", в ходе которого ведется работа по созданию адаптированного для детей текста закона "О правах ребенка". Предусматриваются тексты для различных возрастных категорий, в том числе для детей с особенностями психофизического развития", - сказал Виктор Шаршун.

Формированию правовой культуры детей и подростков уделяется большое внимание, отметил заместитель директора. Постоянно совершенствуется Детский правовой сайт. В прошлом году была введена в эксплуатацию его новая версия, созданы аккаунты в соцсетях Instagram и TikTok.

Виктор Шаршун также сообщил о планируемой модернизации сайта "Правовой форум Беларуси". Ее проведут в этом году в соответствии с госпрограммой "Цифровое развитие Беларуси". Предполагается сделать этот ресурс более удобным и информативным для пользователей.

Правовой форум Беларуси был создан в 2013 году как неформальная площадка для обсуждения гражданами различных правовых вопросов с участием профессиональных юристов. С 2019 года сайт стал официальной площадкой для проведения публичных обсуждений проектов нормативных правовых актов. За все время существования этого ресурса проведено обсуждение около 560 проектов правовых актов, в частности, в прошлом году - 196.

С мая прошлого года на YouTube-канале Национального центра правовой информации проводится открытая трансляция семинаров по новациям в законодательстве и практике их применения. Такие семинары были посвящены, например, вопросам применения налогового законодательства для физических лиц, ремесленной деятельности, обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.-0-