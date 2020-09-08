Тelegram-каналы стали техническими площадками для управления протестами по всему миру - аналитик БИСИ

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Telegram-каналы являются одними из основных технических площадок для управления и координации протестов по всему миру. Такое мнение в эфире телеканала СТВ высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Виталий Демиров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Эксперт отметил, что у этого есть ряд технических и экономических причин, порой не связанных напрямую с протестами. Например, у Telegram-каналов, по статистике, гораздо выше процент просмотра сообщений, чем у классических соцсетей, в которых он может быть, в зависимости от сети, от 15 до 70%.

"Вовлеченность же пользователей Telegram-каналов достигает 80%. При этом вы получаете сообщение прямо на экран блокировки, напрямую, вам не нужно входить в приложение, вводить логин и пароль. Это позволяет доносить сообщение своей целевой аудитории максимально эффективно", - рассказал Виталий Демиров. Популярны такие каналы своей простой и доступностью.

Также дрожжами, на которых растет аудитория, по словам эксперта, являются сами протесты. Например, во время протестов в Иране, население которого около 80 млн, аудитория пользователей достигала 40 млн. "Также мессенджер Telegram стал одним из координаторов протестов в Гонконге. Там аудитория достигала 1,7 млн, то есть около 23% населения города", - заметил Виталий Демиров.

Еще одной причиной популярности Telegram-каналов стали инструменты, которые позволяют обходить блокировки. Порой мессенджер виснет, подтормаживает, но все же работает, несмотря на ограничения. Рассказал эксперт об опыте противодействия таким каналам китайских силовиков: они смогли вычислить номера телефонов состоящих в протестных группах. Именно после этого создатели мессенджера внесли изменения в политику конфиденциальности.

Еще одной темой для обсуждения стали боты. Функция их создания стандартизирована и реализуется легко. Но недостаток таких методов в том, что из-за упрощенного поведенческого рисунка и своеобразного генерируемого контента система распознает подобные аккаунты. Этот инструмент хорош для первичной накачки сетей. Но, по словам аналитика, это работает и позволяет привлекать уже реальных пользователей. Люди видят, что у канала много подписчиков, и делают выводы, что контент там может быть интересным. Порой раскручивают каналы и реальные люди, которые за деньги генерируют более интересный контент, чем боты.

Не осталась без внимания и проблема фейковой информации. "Проблема фактчекинга в каналах стоит достаточно остро. Порой и классические СМИ, которые стремятся конкурировать с сетями, обращаются к непроверенным источникам. Замерить это достаточно сложно, но по общим оценкам количество фейкового контента растет", - отметил Виталий Демиров. Он подчеркнул, что подтверждают актуальность проблемы и появление высокотехнологичных инструментов, которые позволяют подделывать даже видеоконтент, а также серьезные усилия мировых техногигантов по борьбе с фейками.-0-