Телеканалам надо более активно создавать собственные информпродукты - Карлюкевич

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканалам необходимо активизировать работу по созданию собственных информационных продуктов, заявил министр информации Александр Карлюкевич на заседании итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"К декабрю текущего года в ежемесячном объеме вещания выпускаемых телепрограмм должно быть не мене 30% контента белорусского (национального) производства. В связи с чем необходимо активизировать работу по созданию собственных информационных продуктов - проектов, которые будут востребованы зрителями. Особое внимание уделить изучению зрительской аудитории, выделять предпочтения, учитывать возрастные и гендерные особенности потребителей", - сказал Александр Карлюкевич.

Говоря о работе телерадиокомпаний, министр отметил, что важное значение в развитии и продвижении белорусских телевизионных и радиовещательных СМИ играет выверенная информационная политика и промоутирование своего продукта. В пример была приведена деятельность Белтелерадиокомпании, которая, выступая в качестве редакции 7 телепрограмм и 5 радиопрограмм, обеспечила собственную тематическую направленность каждой из них. В 2019 году увеличилась доля телесмотрения у программ "Беларусь 1", "Беларусь 2", "Беларусь 3". Отмечен рост у телепрограмм ОНТ и СТВ.

Большое значение в реализации государственной информационной политики имеет также распространение белорусского информационного продукта на зарубежные страны телеканалом "Беларусь 24" и международным радио "Беларусь". "Беларусь 24" вещает круглосуточно, объем национального контента - 95%. На конец 2019 года в зоне уверенного приема сигналов спутников, распространяющих телеканал, находилось более 100 стран мира на четырех континентах.

В 2019 году в кабельных сетях распространялось 269 иностранных телепрограмм. Министерство выдало 155 разрешений (лицензий) на деятельность в области вещания.

Большое внимание в 2019 году уделялось региональным государственным СМИ. Совместно с факультетом журналистики Белгосуниверситета были проведены научно-исследовательские мониторинги всех 136 государственных районных газет. По заказу министерства Центр социологических и политических исследований БГУ также провел социсследование по тематике деятельности местных изданий. По результатам исследований всем редакциям районных изданий и их учредителям направлялся контент-анализ по каждому СМИ с конкретными рекомендациями и предложениями по улучшению содержания, дизайна газет, ведению сайтов, работы в социальных сетях.

В 2019 году в каждой из областей состоялись семинары "Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке". "Позитивные результаты уже есть, и данная работа должна быть продолжена", - добавил Александр Карлюкевич. Он обозначил общие, характерные для всех областей проблемы районной прессы, назвал конкретные направления деятельности региональных изданий, над решением которых редакции должны работать в тесном взаимодействии со своими учредителями.-0-

Фото Максима Гучека

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