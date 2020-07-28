Температура в ближайшее время ожидается ниже оптимальной для развития кукурузы - Белгидромет

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура в ближайшее время ожидается ниже оптимальной для формирования урожая кукурузы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Развитие кукурузы и нарастание зеленой массы идет с отставанием от прошлогодних сроков. По последним данным наблюдений, на основных массивах кукурузы произошло выметывание метелки, местами началось ее цветение, на полях с поздними сроками сева продолжается листообразование. На юге Гродненской и на западе Гомельской области отмечается цветение початка", - сказали в Белгидромете.

На большинстве площадей состояние кукурузы хорошее, лишь в ряде районов, преимущественно в Витебской и Гомельской областях, - удовлетворительное.-0-