Температура воздуха в Беларуси 6 июля была на 2-6 градусов выше нормы

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 6 июля была на 2-6 градусов выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Температура воздуха вчера днем находилась в пределах от 23 градусов выше нуля по северу до плюс 31 по юго-востоку страны, ночью было 12-20 градусов тепла. Среднесуточная температура воздуха за 6 июля составила плюс 20-24, что на 2-6 градусов выше климатической нормы", - сказали в Белгидромете.

В ночь на 7 июля местами наблюдались сильные ливни. Например, в Слуцке выпало 52 мм осадков (65% месячной нормы). Местами по стране прогремели грозы, при грозах наблюдалось шквалистое усиление ветра порывами до 15-16 м/с.

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. В юго-восточных районах ожидаются грозы, местами сильные ливни. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем составит 16-22 градуса тепла, в юго-восточных районах - плюс 23-28.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь