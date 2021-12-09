Температура воздуха в Беларуси осенью на 0,5 градуса превысила климатическую норму

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя по Беларуси температура воздуха за осенний сезон 2021 года составила плюс 7,1, что выше климатической нормы на 0,5 градуса, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Положительная аномалия температуры воздуха распространилась практически по всей стране, за исключением отдельных районов на северо-востоке и юге. На протяжении осеннего сезона показатели были неоднородными", - отметили в Белгидромете.

Средняя по Беларуси температура воздуха за сентябрь 2021 года составила плюс 10,8, что ниже климатической нормы на 1,3 градуса. Такая и более низкая температура воздуха за месяц отмечается в среднем один раз в 4-5 лет, а последний раз - в 2000 году. В третьей декаде августа - первой декаде сентября в сроки, близкие к обычным, осуществился устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в плюс 15 градусов в сторону понижения, который знаменовал окончание климатического лета.

Средняя по Беларуси температура воздуха за октябрь 2021 года составила плюс 7,3, что выше климатической нормы на 0,6 градуса, за ноябрь - плюс 3,3 (выше нормы на 2,4 градуса). Ноябрь 2021 года занял 5-е ранжированное место от наибольшего к наименьшему значению в ряду наблюдений, начиная с 1945 года.

Минимальное значение температуры (минус 12,6) за осенний сезон отмечено на станции Бобруйск 23 ноября, максимальная - на станции Ганцевичи 11 сентября (плюс 26,6).

За сезон в среднем по стране выпало 157,6 мм осадков, что составило 101% климатической нормы. Осадки выпадали неравномерно: в центральной части, по северо-западу и северо-востоку отмечено 110% нормы и более. По югу страны - 90% и менее. По областям больше всего осадков отмечено на территории Минской области - в среднем 186 мм, или 122% нормы. Меньше всего - на территории Гомельской и Брестской областей (114 и 112 мм, или 74 и 80% нормы соответственно).

На протяжении сезона режим выпадения осадков был неравномерным. За сентябрь в среднем по стране выпало 90 мм, что составило 151% климатической нормы. Сентябрь с таким и большим количеством осадков отмечается в среднем по территории страны один раз в 10-11 лет, а последний раз - в 1998 году. В октябре наблюдался недобор осадков, в среднем выпало 15 мм (29% нормы). За ноябрь в среднем по стране выпало 53 мм осадков, что составило 115% климатической нормы.

Осадки выпадали в виде дождя, снега и мокрого снега. В отдельные сутки наблюдались туманы, гололеды и гололедица. В первой половине сезона - грозы и местами град. В отдельных районах отмечалось усиление скорости ветра порывами до 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра отмечена на станции Кличев 3 сентября (24 м/с).-0-