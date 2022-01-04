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Общество
04 января 2022, 12:49

Температура воздуха в Беларуси в декабре впервые за 9 лет была ниже нормы

Фото из архива
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси в декабре впервые за 9 лет была ниже климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя по Беларуси температура воздуха за первый зимний месяц составила минус 3,5, что ниже климатической нормы на 0,2 градуса. Декабрь 2021 года характеризовался тем, что впервые за 9 лет средняя температура воздуха за месяц была ниже нормы, до этого последовательные 8 лет, с 2013 по 2020 год, отмечались положительные отклонения", - рассказали в Белгидромете. В областном разрезе отрицательная аномалия температуры воздуха отмечена по большей части территории страны, за исключением Могилевской и Гомельской областей, где отклонения были положительными.

Температура воздуха на протяжении трех декад месяца была неоднородной: в первую и третью - ниже нормы на 0,9 и 3,6 градуса соответственно, во вторую - выше нормы на 4,1 градуса. На протяжении месяца днем было от минус 10 и ниже в самые холодные сутки до плюс 5 и выше в самые теплые. Максимальная температура воздуха за месяц отмечена на станции Высокое 31 декабря и составила 9,5 градуса тепла.

Ночью на протяжении месяца было от минус 15 до минус 1, а в самые теплые ночи на термометре отмечались положительные значения. Минимальное значение температуры (минус 23,5) отмечено на станции Езерище 8 декабря.

За месяц в среднем по республике выпало 41,8 мм осадков, что составило 93% климатической нормы. По территории страны осадки выпадали неравномерно: по крайнему северо-западу и северо-востоку, в центральных и южных районах выпало около месячной нормы и более, в остальных регионах - менее нормы. По областям больше всего осадков отмечено на территории Гомельской области - в среднем 48,7 мм, или 116% нормы. Меньше всего - на территории Брестской области (38,3 мм, или 87% нормы).

В течение месяца осадки выпадали неравномерно. В первой и в третьей декадах отмечался недобор осадков (68 и 51% нормы соответственно), во второй - отмечено избыточное увлажнение (выпало 160% нормы).

Осадки выпадали в виде дождя, снега и мокрого снега. На протяжении месяца снежный покров неоднократно устанавливался на непродолжительное время и разрушался. На последний день месяца высота снежного покрова находилась в пределах от 0,1 см (Пружаны) до 15 см (Езерище), на станциях Высокое, Брест, Лельчицы снежный покров отсутствовал.

Местами отмечалось усиление скорости ветра порывами до 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра отмечена на станциях Новогрудок 2 декабря и Дрогичин 19 декабря и составила 18 м/с. В отдельных районах наблюдались туманы, гололеды и гололедица.-0-

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