Температура воздуха в Беларуси в июне была на 3,5 градуса выше нормы

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси в июне была на 3,5 градуса выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя по Беларуси температура воздуха за первый летний месяц 2021 года составила плюс 19,9, что выше климатической нормы на 3,5 градуса. Июнь 2021 года занял третье место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному, начиная с 1945 года", - рассказали в Белгидромете.

Дневные температуры в первой половине месяца находились в основном в пределах плюс 20-25, во второй половине месяца повышались до 30 градусов жары и выше, а 22-25 июня местами превышали 35-градусную отметку, что соответствует критерию опасного явления. В третьей декаде июня отмечалась интенсивная волна тепла, в результате которой на большей части территории Беларуси, за исключением отдельных пунктов наблюдений преимущественно на западе, были обновлены абсолютные максимумы температуры воздуха для июня.

За месяц в среднем по Беларуси выпало 54,6 мм осадков, что составило 67% климатической нормы. Но по отдельным пунктам наблюдений сумма осадков за месяц превысила норму. Режим увлажнения на протяжении месяца был неоднородным. Первая и вторая декады были засушливыми: выпало 40 и 48% декадной нормы соответственно. В третьей декаде выпало 110% декадной нормы. Дожди в основном носили ливневый характер, сопровождались грозами и выпадением града. В отдельных районах дожди достигли критериев опасного явления.

В июне на реках страны наблюдался в основном спад уровней воды, в результате чего на притоке Западного Буга реке Нарев, Днепре у Лоева, Березине у Березино, притоке Сожа реке Беседь, Припяти у деревни Черничи, ее притоках реках Стыр, Случь и Птичь вода вошла в русло, а на Западной Двине у Витебска, Днепре у Могилева, Жлобина и Речицы, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева и Славгорода ухудшились условия для работы речного транспорта. В последней пятидневке месяца выпадение осадков обусловило повышение уровней воды на большинстве рек бассейнов Западной Двины, Немана, Вилии, Березины и Сожа, в связи с чем на притоке Березины реке Сушанка у деревни Суша вода вышла на пойму.

Среднемесячная температура воды в реках и водоемах в июне составила 18-22 градуса выше нуля, что близко к обычной для этого времени года.-0-

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