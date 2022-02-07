Температура воздуха в Беларуси в январе была на 2 градуса выше нормы

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя по Беларуси температура воздуха за январь 2022 года составила минус 2,1, что выше климатической нормы на 2 градуса, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Первый месяц 2022 года занял 17-е место в ранжированном ряду наблюдения от самого теплого к самому холодному, начиная с 1881 года. Положительная аномалия температуры воздуха распространилась по всей территории страны. Средняя температура воздуха трех декад месяца была выше нормы. Особенно теплыми были первая и третья декады с положительными аномалиями 3,5 и 2,4 градуса. Средняя температура воздуха второй декады была выше нормы на 0,3 градуса", - рассказали в Белгидромете.

Температура воздуха днем на протяжении месяца в основном составляла от минус 6 до плюс 3, а в самые теплые сутки по большей части страны поднималась до плюс 5 и выше. Максимального значения (плюс 9,9) температура воздуха достигла 1 января на станции Высокое.

Ночью на протяжении месяца температура находилась в основном в пределах 1-10 градусов мороза, а в самые холодные ночи опускалась до минус 15 и ниже. Минимальная температура воздуха отмечена на станции Костюковичи 13 января и составила минус 23,8.

За месяц в среднем по стране выпало 69 мм осадков, что составило 169% климатической нормы. По большей части территории страны выпало 140% нормы и более. Больше всего осадков отмечено на территории Могилевской области - в среднем по области 83,1 мм, или 213% нормы. Меньше всего - на территории Брестской области (52,4 мм, или 141% нормы). На станциях Новогрудок, Мстиславль, Славгород, Костюковичи и Октябрь - исторические максимумы.

В течение месяца осадки выпадали неравномерно. В первой и третьей декадах отмечалось избыточное увлажнение (выпало 248% и 169% нормы соответственно), во второй декаде отмечался недобор осадков (83% нормы).

Осадки выпадали в виде дождя, снега и мокрого снега. В первой половине месяца снежный покров по большей части территории Беларуси неоднократно образовывался и разрушался, во второй половине по большей части страны залегание снежного покрова носило устойчивый характер. Высота снежного покрова на последний день месяца находилась в пределах от 1 см (Высокое, Дрогичин) до 38 см (Мстиславль).

Местами отмечалось усиление скорости ветра порывами до 15 м/с и более. 14-18 января по территории Беларуси отмечалось усиление скорости ветра до 15-20 м/с и более, на отдельных пунктах наблюдения скорость ветра достигла критерия опасного явления. Максимальная скорость ветра за месяц зарегистрирована 14 января на станции Полесская и составила 32 м/с.

В отдельных районах наблюдались туманы, метели, гололеды и гололедица, местами в отдельные сутки отмечались грозы. "Гроза в январе очень редкое явление и за период 1945-2020 годов отмечалось на 22 станциях Беларуси (отмечены 1-2 дня с грозой), а наибольшее количество дней с данным явлением отмечено в Брагине (3 дня) в 1989, 1993, 1997 годах. В последний раз на территории Беларуси гроза в январе была зарегистрирована в 2020 году в Минске", - отметили в Белгидромете.-0-

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