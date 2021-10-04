Температура воздуха в Беларуси в сентябре была на 1,3 градуса ниже нормы

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси в сентябре была на 1,3 градуса ниже климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя по Беларуси температура воздуха за первый осенний месяц 2021 года составила плюс 10,8, что ниже климатической нормы на 1,3 градуса. Такая и более низкая температура воздуха за месяц отмечается в среднем один раз в 4-5 лет, а последний раз - в 2000 году. Отрицательная аномалия температуры воздуха распространилась по всей территории страны, достигнув наибольших значений в Могилевской области. Средняя температура воздуха всех трех декад была ниже нормы", - рассказали в Белгидромете.

Температура воздуха днем находилась в пределах 7-17 градусов тепла, а в самые теплые сутки, в основном в первой половине месяца, поднималась до плюс 20 и выше. Максимум за месяц отмечен на станции Ганцевичи 11 сентября и составил плюс 26,6.

Температура воздуха ночью на протяжении месяца находилась в основном в пределах 1-12 градусов выше нуля, а в самые холодные ночи местами опускалась до отрицательных значений. Минимальное значение температуры (минус 3,4) отмечено на станции Езерище 30 сентября.

За месяц в среднем по стране выпало 90,3 мм осадков, что составило 151% климатической нормы. Сентябрь с таким и большим количеством осадков отмечается в среднем по территории страны один раз в 10-11 лет, а последний раз - в 1998 году. Больше всего осадков выпало на территории Могилевской области - в среднем 115,1 мм (198% климатической нормы). В первой декаде отмечался недобор осадков (34% нормы), во второй и третьей выпало 276 и 148% нормы соответственно.

Местами отмечалось усиление скорости ветра с порывами до 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра зафиксирована на станции Кличев 3 сентября (24 м/с). В отдельные сутки наблюдались туманы, грозы. В Полоцке 2 сентября отмечался град.-0-