5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты 4 ноября в Минске, Могилеве и Бресте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Вчера в Беларуси выдался очень теплый день. Температура воздуха была выше климатической нормы и больше соответствовала концу сентября. В ряде населенных пунктов были установлены температурные рекорды. В Минске столбик термометра поднялся до отметки в 15,7 градуса тепла. Предыдущий максимум для 4 ноября в белорусской столице был установлен в 1996 году - плюс 13,8 градуса. Побиты рекорды и в некоторых областных центрах: в Могилеве температура воздуха достигла 12,8 градуса выше нуля (в 1996 году было плюс 12,4), в Бресте - 18,1 градуса тепла (плюс 17,8 в 1968-м)", - сказали в Белгидромете.

Самая высокая температура 4 ноября была в Житковичах Гомельской области - плюс 18,5 градуса. Предыдущий рекорд для этого населенного пункта составлял 14,6 градуса и был установлен в 1984 году.

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. Утром на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха днем составит 10-16 градусов тепла. В целом на этой неделе ожидается теплая дождливая погода с температурным фоном на 4-7 градусов выше климатической нормы.-0-

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