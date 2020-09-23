23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты в некоторых городах Беларуси 22 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Теплее всего было в Житковичах - плюс 26,7 градуса, побит рекорд в 26,3 градуса со знаком плюс. В Лельчицах термометр показал 26,6 градуса тепла (предыдущий рекорд - плюс 26,6), в Мозыре - 26,5 градуса выше нуля (прежний максимум - 25,9). Плюс 24,3 градуса зафиксировали в Ганцевичах, где прежний максимум составлял 24,2 градуса выше нуля. В этих четырех городах побиты рекорды 1983 года.

В Пинске воздух прогрелся до 25,3 градуса (прежний рекорд - плюс 24,8 градуса в 1981 году).

Сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с. Днем будет 21-27 градусов тепла.

Теплая погода сохранится до конца недели.-0-

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