Температурный рекорд 30-летней давности побит в Брагине 9 июня

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд 30-летней давности побит 9 июня в Брагине (Гомельская область), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В целом по Беларуси максимальная температура воздуха днем 9 июня составила от 24 градусов по западу до 32 градусов на юго-востоке. В Минске температурный максимум составил 26,9 градуса выше нуля. "Вчера в Брагине температура достигла отметки в плюс 32,1 градуса - это самый высокий показатель для этого дня за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 1989 году - 31,2 градуса", - сказали в Белгидромете.
В первые дни июня температурный фон в стране на 4-6 градусов превышал климатическую норму. "Установилась необычно жаркая для июня погода", - отметили в Белгидромете.
Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный слабый с усилением до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха днем составит 23-29 градусов.
Синоптики прогнозируют, что на этой неделе в Беларуси сохранится жаркая погода.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3568 BYN
|2.353 BYN
|2.358 BYN
|USD
|2.0925 BYN
|2.081 BYN
|2.087 BYN
|RUB
|3.217 BYN
|3.212 BYN
|3.219 BYN