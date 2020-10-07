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07 октября 2020, 21:16

Теплая погода в ближайшее время будет способствовать развитию озимых - Белгидромет

Фото из архива
Фото из архива

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода в ближайшее время будет способствовать развитию озимых, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ближайшее время теплая погода и достаточная влагообеспеченность на большей части территории страны будут способствовать дальнейшему развитию озимых культур. При этом для проведения уборочных работ погодные условия, особенно в восточной части страны, будут складываться не лучшим образом", - сказали в Белгидромете.

Дожди, которые прошли накануне, наиболее существенно пополнили содержание почвенной влаги на востоке и юго-востоке Беларуси. По последним данным, на основных массивах у озимых зерновых отмечаются всходы и третий лист, на посевах, произведенных в первой декаде сентября, идет кущение. На площадях, засеянных в конце сентября - начале октября, наблюдается прорастание зерна. У озимого рапса продолжается формирование листовой розетки.-0-

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