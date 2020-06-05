Тепло и достаточное количество влаги будут способствовать формированию урожая зерновых - Белгидромет

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода и достаточное количество влаги будут способствовать формированию урожая зерновых культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Прошедшие интенсивные дожди существенно улучшили влагообеспеченность зерновых культур и условия для формирования их продуктивности, особенно в южной части страны, где растения ощущали недостаток влаги. Теплая погода и достаточная влагообеспеченность в ближайшее время будут способствовать формированию урожая зерновых культур", - рассказали в Белгидромете.

Вместе с тем при сложившейся агрометеорологической обстановке на посевы могут распространиться болезни, что потребует защитных мероприятий, отмечают специалисты.

По последним данным наблюдений, на большей части территории Беларуси верхний десятисантиметровый слой почвы находится в хорошо увлажненном состоянии. В Могилевской области и в отдельных районах остальных областей отмечается переувлажнение, что осложняет уход за посевами и кормоуборочные работы.-0-