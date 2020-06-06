Территориальные центры с конца марта выполнили более 18 тыс. доставок продуктов и медикаментов

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные центры приняли и выполнили более 18 тыс. заявок на доставку продуктов питания и медикаментов в период с 20 марта по 4 июня, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Наибольшее количество заявок поступило в территориальные центры Гомельской области (5,5 тыс.) и Минска (3,5 тыс.).

Заявки на доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00 по отдельным телефонным линиям территориальных центров страны.

К организации доставки в помощь социальным работникам подключились волонтеры БРСМ и Красного Креста.

Одновременно с территориальными центрами активно развернули работу профсоюзные организации, сельские советы, почта, общественные и другие организации.

По данным на 1 апреля, в Беларуси насчитывается почти 870 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них 167 тыс. не имеют близких родственников.

Социальные услуги оказывают 146 территориальных центров социального обслуживания населения, в которых работает 20 тыс. человек, из них 12 тыс. - социальные работники.

На системной основе комплексные социальные услуги на дому получают более 95 тыс. нетрудоспособных граждан. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают пожилых граждан 2-4 раза в неделю в зависимости от потребности. В числе их обязанностей - уборка помещений, приготовление пищи, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, доставка продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, оплата коммунальных услуг и др. Дополнительно в сельской местности они могут растопить печь, доставить воду, убрать придомовую территорию.-0-