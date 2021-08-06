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06 августа 2021, 18:40

Тертель: информационное воздействие на Беларусь извне оригинальностью не отличается

Иван Тертель. Фото из архива
Иван Тертель. Фото из архива

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационное воздействие на Беларусь извне с целью нанести стране ущерб оригинальностью не отличается, заявил председатель КГБ Иван Тертель в третьей серии "Блицкриг. Ни шагу назад" документального сериала "Беларусь против цветной революции" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы видим очень тесное взаимодействие украинских подразделений информационной войны с польскими, литовскими. Координация на уровне специалистов на проведение конкретных информационных операций в отношении Республики Беларусь с целью нанесения ущерба. Тактика, в принципе, оригинальностью не отличается, она настроена на концепцию так называемой изоляции власти", - сказал Иван Тертель.

Мировая пандемия не остановила паломничество в Беларусь иностранных граждан. Сюда слетелись анархисты, радикалы и футбольные фанаты из всех соседних стран. Некоторые были даже с аккредитацией журналистов и общественных деятелей. И многие порой даже не знали, что за события происходят в Беларуси.

"Не знаю, насколько были интересны результаты выборов, но видно было, что люди заряжены, они пришли сюда подраться", - заметил командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

Дмитрий Балаба. Фото из архива
Дмитрий Балаба. Фото из архива

По словам председателя Пинского райисполкома Игоря Брилевича, на границах с Украиной наблюдалась активность в плане попыток ее пересечения. "По внешним признакам это были молодые спортивные люди, которые теоретически могли принимать участие в различного рода протестных мероприятиях", - сказал он.

Начальник Барановичского ГОВД Владимир Максимчик вспоминает: "По городу передвигались автомобили иностранных регионов, наблюдалось их увеличение. Естественно, все поясняли, что мы тут проездом, на экскурсию", - сказал он.

Во всех туристических городах наблюдался всплеск "туристической" активности. Были определены региональные центры, куда стянулись все протестные силы, чтобы создать иллюзию, что на улицах вся страна. Но на баррикадах и 3% не набралось.

Заместитель начальника УВД Брестского облисполкома Александр Кисель рассказал: "Когда мы, подъезжая к Пинску, увидели толпу молодых людей, практически у каждого с собой была литровая бутылка водки. Все это приобреталось, привозилось на автомобилях и раздавалось".

Это подтвердил и заместитель командира в/ч 3214 Александр Бражицкий: "Я входил в группу разведки, мониторил ситуацию и был там, внутри толпы, весь август. Молодежь "заряжали", скажем так. "Заряжали" возле магазинов продуктовых, "заряжали" спиртными напитками. Была такса установлена", - сказал он.

В те дни на улицах Минска были управляемые беспорядки. Начальник пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси Владимир Порхомцев рассказал, как выстраивались толпы протестующих.

"Спереди массовка-цирк, за ними боевики, которые готовы вступить в первые ряды, а потом убежать опять назад, а еще подальше, в глубине, контрольные наблюдатели, которые в действительности и являются руководителями, которые отдают команды: когда что применить, куда пойти, когда одна группа людей, образно говоря, должна выйти вперед, сколько она должна там стоять, когда должна отойти назад", - сказал он.

Александр Кисель добавил, что было однозначно видно, кто координирует протесты. "Кто на велосипеде ездит, показывает, где стоят наряды милиции, по телефону передает ту или иную информацию тем, которые остались в колонне, чтобы рассказывать, на какую улицу поворачивать, куда идти", - отметил он.

Координацию замечали и обычные люди. Житель Германии Андреас Миллер, вспоминая те дни, рассказал: "Подъезжали мотоциклисты, ребята в шлемах, к ним подходили люди, через этот шлем громко, так, что я мог слышать, говорили: сейчас делаете то и то. И уезжал. Хоть что мне говорите, но это не элементы мирной демонстрации", - уверен очевидец событий.

Более того, по словам министра внутренних дел Ивана Кубракова, организаторы пытались найти тех людей, которые готовы не просто пойти и стать на улицы, бросать камни, но которые были готовы нападать и убивать.-0-

Кубраков: в дни протестов выстояли не только милиционеры, но и их семьи

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