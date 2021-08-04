КГБ назвал имена тех, кто стоит за попытками переворота в Беларуси

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая важная роль в организации протестов в Беларуси принадлежит Соединенным Штатам Америки. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель в документальном сериале "Беларусь против цветной революции". Первую серию "Заговор" показали сегодня на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"По нашим оценкам, самая важная роль принадлежит Соединенным Штатам, которые пытаются таким образом решить свои геополитические интересы. Если мы берем наших соседей, то наиболее агрессивную политику в отношении Республики Беларусь проводят режимы Вильнюса и Варшавы", - сказал Иван Тертель.

Он также отметил неконструктивную роль, несмотря на братские отношения между народами, нынешнего руководства Украины. Недружественные шаги по отношению к Беларуси предпринимает Чехия и некоторые другие государства, добавил председатель КГБ. Они, преследуя свои внутриполитические цели, "следуют в фарватере политики Соединенных Штатов", обратил внимание Иван Тертель.

Как заявили в фильме, за структурами гражданского общества стоят действующие или отставные разведчики. Блогеры, журналисты и активисты, которые выступают как медийные лица переворота, - всего лишь куклы.

Спецслужбам Беларуси известные те люди, которые ими управляют. Это эксперт по вопросам гражданского общества Европейского фонда за демократию, научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла, экс-министр иностранных дел Словакии Павол Демеш, бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, экс-руководитель организации Freedom House Дэвид Кремер, сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысинский, директор проектов фонда Freedom House Витис Юрконис, исполнительный директор Европейского фонда за демократию Ежи Помяновски и российский олигарх Михаил Ходорковский.

Но главным автором белорусского мятежа считают Майкла Карпентера - старшего директора Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию. Ранее он был заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии и советником по внешней политике у тогда еще вице-президента Джо Байдена. "Причины его особой нелюбви к Беларуси и Президенту Лукашенко удивительно просты, он сам сказал о них: "Как сказал Збигнев Бжезински, с Украиной Россия - империя, а без Украины - национальное государство. Это применимо и для Беларуси тоже. Это онтологический вопрос", - отметили в фильме.-0-

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