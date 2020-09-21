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21 сентября 2020, 15:21

Тест на COVID-19 и самодекларация о здоровье - в посольстве Беларуси разъяснили правила въезда в РФ

Санитарно-карантинный контроль пассажиров с применением тепловизионного оборудования в аэропорту. Фото из архива
Санитарно-карантинный контроль пассажиров с применением тепловизионного оборудования в аэропорту. Фото из архива
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21 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В посольстве Беларуси в России по просьбе корреспондента БЕЛТА разъяснили правила въезда на территорию РФ в условиях ограничений, действующих в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В дипмиссии напомнили: правительство России приняло распоряжение №2406-р, в соответствии с которым c 21 сентября снимаются ограничения на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Республики Беларусь и лиц, имеющих право на постоянное проживание в Беларуси. В комментариях к данному распоряжению на сайте правительства России указано, что пока полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. "В настоящее время авиакомпаниями отрабатываются дата начала полетов и графики предстоящих рейсов", - отметили в посольстве.

"Вместе с тем, в соответствии с действующим постановлением главного государственного санитарного врача России от 27 июля 2020 года №22, обязательным условием для въезда на территорию Российской Федерации через воздушный пункт пропуска (в том числе транзитом) является наличие у пассажира медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполненного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России, - пояснили в белорусском диппредставительстве. - Одновременно в указанном постановлении Роспотребнадзора содержится требование о заполнении самодекларации пассажира о состоянии здоровья в связи с COVID-19 для целей здравоохранения. Ее нужно предъявлять в пункте пропуска по прибытии в Россию".

Заполнить данную анкету можно, предварительно скачав форму на сайте "Белавиа" в разделе "COVID-19. Информация для пассажиров". Кроме того, будет возможность заполнить анкету на борту воздушного судна во время путешествия. "Авиакомпания "Белавиа", в частности, планирует раздавать такие анкеты пассажирам при посадке на борт воздушного судна, направляющегося в Россию", - проинформировали в посольстве.

Пока сохраняются ограничения на въезд граждан Беларуси в Россию автомобильным и железнодорожным транспортом.-0-

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