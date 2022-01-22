Тищенко: Украина пытается выглядеть как сторона, готовая к агрессии

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина пытается выглядеть как сторона, готовая к агрессии. Об этом заявил эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

Эксперт в частности прокомментировал заявления и вопросы, которые обсуждались 21 января во время посещения Президентом Беларуси Александром Лукашенко военных объектов в Лунинецком районе. Речь в том числе шла об укреплении южных рубежей, развитии сил и средств противовоздушной обороны.

"Южное направление начинает проявлять себя более агрессивно, чем раньше. Если раньше Украина пыталась выглядеть как жертва, то сейчас она пытается выглядеть как сторона, готовая к агрессии. Потому что все их приготовления - это численность, которая концентрируется на нашей границе - это впервые, уже с признаком агрессии. И эта агрессия уже идет не столько к Беларуси, сколько к нашему Союзному государству. Потому что во всем мире нас по отдельности, наверное, уже и не рассматривают с точки зрения военной", - сказал эксперт.

Александр Тищенко отметил, что если допустить акт нападения или агрессии в отношении территории Беларуси, то, естественно, первая фаза - это оборона, а потом идет контрнаступление. "Поэтому наши войска должны не только уметь обороняться, но еще и наступать", - сказал он.

Эксперт считает, что вокруг Беларуси и России, Союзного государства, пытаются создать кольцо тлеющего конфликта. "Давайте исходить из того, что в принципе НАТО, скорее всего, не собирается никаких действий предпринимать. Смысл в том, что ни Польша, ни Украина, ни Прибалтика наверняка еще не понимают, что как таковое НАТО за них вписываться не будет. Тем более, за Украину. Весь смысл этой затеи сводится к тому, чтобы спровоцировать Украину начать какие-то действия. Чтобы вокруг Союзного государства запылало кольцо тлеющего конфликта. Во-вторых, в этой ситуации Украина, Польша и Литва, Прибалтика будут выглядеть как тот ошейник, с помощью которого попытаются управлять регионом", - уверен эксперт.

Говоря о предстоящих белорусско-российских учениях "Союзная решимость-2022", Александр Тищенко отметил, что обычно у таких мероприятий есть и военное и политическое измерения: "С точки зрения военной - это слаживание, опыт. А сточки зрения политической - демонстрация готовности, возможностей. И в данном случае союзный формат должен быть ясным сигналом, что Беларусь и Россия готовы действовать совместно, друг друга поддерживать, защищать, и для этого есть все силы и возможности". "Эти учения как раз и должны еще раз показать: "Ребята, подумайте, вы куда лезете!?" - добавил эксперт.-0-