Титул "Студент года-2019" завоевала представитель Барановичского госуниверситета

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Титул "Студент года - 2019" завоевала студентка 4-го курса факультета славянских и германских языков Барановичского государственного университета Дарья Павловская, передает корреспондент БЕЛТА.

Дарья - будущий лингвист, страновед, преподаватель английского и немецкого языков. Средний балл успеваемости - 8,14. "Когда я впервые переступила порог своего университета, поняла: вот он, следующий уровень моей жизни. Каждый уровень состоит из множества миссий, выполняя которые я достигаю победы. Всем нам известно выражение - главное не победа, а участие. Однако я так не считаю, - отметила Дарья. - Изо дня в день ты проходишь миссии - это участие. По окончании достигаешь победы. Далее приходит осознание того, что весь путь пройден не напрасно, ты достиг следующей отправной точки. В результате ты раскрываешь себя с разных сторон, даже с тех, которые были скрыты от самого тебя. Но самое главное, ты двигаешься к победе. Так и у меня".

Второе место в республиканском конкурсе занял студент 4-го курса агрономического факультета Гродненского государственного аграрного университета Артем Нестерук. Он же стал победителем в номинации "Студент года онлайн".

На третьем месте студент 2-го курса факультета культурологии и социокультурной деятельности Белорусского государственного университета культуры и искусств Кирилл Громов.

В Минском государственном дворце культуры прошел финал республиканского конкурса БРСМ "Студент года-2019". В нем приняли участие десять лучших студентов страны. Проект, организатором которого с 2011 года выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и других заинтересованных, направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте. Он способствует продвижению студенческих инициатив и проектов, повышению престижа знаний и популяризации профессий.-0-

Кунцевич: студенчество формирует интеллектуальный потенциал общества "В любые времена студенчество формировало и формирует интеллектуальный потенциал общества, и именно студенты являются той движущей силой, которая определяет дальнейшее развитие страны", - отметил заместитель главы Администрации Президента.

Фото Оксаны Манчук